A finales de 2021 estaría lista para pedir su registro la vacuna mexicana anti COVID19 “Patria”

GMx

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, anunció que ha comenzado la fase preclínica de la vacuna mexicana anti COVID19 conocida como “Patria”; sin embargo, expuso que no se puede asegurar los resultados que tendrán los ensayos en las etapas uno, dos y tres.

«Hay un sustento muy sólido porque si no no estaríamos entrando a una fase clínica, pero no podemos asegurar cuáles van a ser los resultados porque para eso están hechos estos ensayos clínicos con personas voluntarias», expresó en entrevista con Milenio Televisión, tas el anuncio hecho en la conferencia matutina.

Álvarez-Buylla dijo en La mañanera, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que comenzó fase 1 de ensayos clínicos de la vacuna mexicana contra el coronavirus covid-19, llamada Patria, por lo que se prevé que el biológico esté listo a finales de este año, para solicitar su uso de emergencia.

​La titular de Conacyt explicó que en la fase 1 se mide la seguridad del biológico, en la fase 2 se observa la respuesta inmunológica y producción de anticuerpos, mientras que en la fase 3, en la cual se aplica la vacuna a miles de voluntarios, se busca saber si hay aparición de eventos adversos.

Si todas las fases de los ensayos clínicos dan resultados favorables, la vacuna Patria podría ser aprobada para uso de emergencia a finales del 2021, reiteró la también investigadora con licencia de la UNAM.

El desarrollo de vacunas tienen cierto grado de incertidumbre, pero todas las vacunas anticovid utilizadas hasta el momento, a pesar de alertas como trombos, son biológicos seguros, explicó Álvarez-Buylla.

En la conferencia vespertina, Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción de la Salud, confirmó que la fase pre clínica no incluye a seres humanos; sin embargo, ya en las etapas uno, dos y tres, se pediría la participación voluntaria de la población.

(Con información de Milenio.Com)