A periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre: Alejandro Moreno

Ayer, flanqueado por los líderes del PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no permitirá ataques a la prensa; sin embargo, más tarde circuló un audio en el que presuntamente afirma que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, ¡hay que matarlos de hambre!”.

La revelación del audio corrió a cargo de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, duranta la emisión de su programa “Martes de Jaguar” y en él se escucha al supuesto líder del tricolor conversando con otra persona, misma a la que dice que el lunes “le voy a mentar la madre el lunes” a un hombre llamado Alexandro Arceo.

Yo siempre lo he dicho, el hijueputa que se pase de verga, una verguiza. ¡Verguiza! ¡Salvaje!”, se dice después.

Las presuntas declaraciones de Alito Moreno no terminaron allí, ya que el audio revela cómo, supuestamente, debe amedrentarse a los medios de información.

“Na’más te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, ¡hay que matarlos de hambre!, ya te lo dije”, presuntamente declara el líder del PRI, e integrante de la coalición Va por México.

Por su parte, Layda Sansores, quien ya ha difundido otros audios presuntamente de Alejandro Moreno —sin aclarar el origen de éstos— impulsando supuestos actos de corrupción, criticó este último mensaje y llamó a la prensa a “darse cuenta del verdadero valor que tiene para él”.

Ayer mismo, el dirigente priista, junto a los líderes de PAN y PRD que conforman Va por México acusó una guerra sucia en su contra y aseguró, en referencia a Ricardo Anaya, que él no saldría del país ni se dejaría intimidar.

“A mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí, como es nuestro país, con la Constitución en la mano, con firmeza, carácter y voluntad”, expresó.

Durante dicho mensaje a medios, Alejandro Moreno aseguró que trabajará para que Morena no continúe con la destrucción del país ni del futuro de los mexicanos; asimismo, sostuvo que no permitirá que sean silenciados comunicadores, jueces y la ciudadanía en general.

Incluso afirmó que pese a los supuestos intentos de dividir la coalición Va por México, ésta se encuentra fuerte y en unidad ganarán las elecciones del próximo 5 de junio, así como las de 2023 y la de la presidencia en 2024.

No vamos a permitir que sigan destruyendo el futuro de las nuevas generaciones de mexicanos y tampoco vamos a permitir que sigan dañando la libertad de expresión, atacándolos a ustedes, a los medios de comunicación, a los jueces, a los magistrados, a los consejeros, a los ciudadanos, a los empresarios, cuando la responsabilidad del gobierno es cumplir la ley”, dijo.

