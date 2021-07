Abasto de medicamentos y mercado negro: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, estimado lector. Éstos son algunos de los temas de la semana en el Congreso de la Unión.

Abasto de medicamentos

En la sesión de la Comisión Permanente del 30 de junio el Grupo Parlamentario del PAN solicitó la modificación al Orden del Día para que se incorporara un punto de acuerdo para atender la situación de salud que están atravesando en este momento las familias de los niños con cáncer y el desabasto de medicamentos y las lamentables declaraciones del subsecretario López-Gatell. Pero MORENA, PT, PVEM, PES rechazaron la modificación del orden del día y ejercieron su mayoría al someter a votación la propuesta se impusieron con 24 en contra de incluir el tema y 13 a favor para discutir y atender el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

Lamentable decisión de MORENA y sus aliados ante un tema primordial para la salud de los niños y niñas que padecen cáncer. La discusión sobre el desabasto de medicamentos que afecta no solo a los menores con cáncer sino a pacientes con otras enfermedades debe de solucionarse y garantizar los medicamentos a toda la población, pero lamentablemente se continuará con la falta de medicina, ya que el esquema diseñado por la actual administración en donde la Oficialía Mayor de Hacienda es la encargada de realizar las compras consolidadas ha fallado y no se ve que se corrija el procedimiento, ya sea por soberbia o capricho de las autoridades. El acuerdo del Instituto de Salud y Bienestar (Insabi) de México con la UNOPS para la gestión de la compra consolidada de medicamentos y material de curación tampoco ha logrado abatir el desabasto de medicamentos. Al inicio pretextaron corrupción por parte de la farmacéuticas pero a la fecha no hay ni una denuncia sobre el procedimiento de adquisición de las anteriores administraciones y lo que sí hay es la implementación de las asignaciones directas, sin licitaciones de por medio, hay que reconocer que este esquema se presta más para implementar actos de corrupción y a la fecha se asignan de manera directa el 80 por ciento de las necesidades de compras del gobierno federal.

Periodo Extraordinario

El Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados acordó solicitar un periodo extraordinario, el jueves de la próxima semana, donde se vote el desafuero de Mauricio Toledo (PT), a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito, y del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, investigado por la violación sexual de un menor de 15 años. Esperemos que se logre para que ambos diputados en caso de comprobarse sus actos ilícitos se les aplique las sanciones penales que se merecen.

Integración de la Cámara de Diputados

La integración de la próxima legislatura va tomando forma, luego de que en cinco días se recibió la documentación de 300 distritos electorales

La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que el viernes pasado se recibieron las 300 constancias de mayoría de los diputados ganadores en la elección del 6 de junio. La documentación fue enviada por los representantes de consejos distritales y en ella consignan los nombres de los diputados federales que integrarán la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.

La entrega de las constancias se realizó con base en lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), y en cinco días se entregaron 60 constancias de mayoría de quienes ganaron en las elecciones.

La segunda etapa del proceso de renovación de la Cámara de Diputados consiste en la recepción de notificaciones de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de las fórmulas de candidatos no ganadores.

Para la tercera etapa, en agosto próximo, se realizará la credencialización de las y los diputados que integrarán la LXV Legislatura.

Mercado Negro de Medicamentos

En la semana la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad de los legisladores integrantes de la Comisión el proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. La propuesta aprobada pretende endurecer las penas por producción ilegal y robo de fármacos, con el fin de inhibir el creciente mercado negro de productos farmacéuticos. El problema de la venta de fármacos ha ido en aumento en el país, la actividad ni duda cabe, representa elevados riesgos y efectos secundarios negativos en la salud de la población.

Un asunto grave de este mercado ilegal es que estos medicamentos, como en su mayoría son robados, caducos o falsificados, no cuentan con los requerimientos mínimos de calidad, esto quiere decir que nos encontramos ante medicamentos en un mal estado que ponen en peligro la salud de los pacientes, que los adquieran.

Los pacientes que consumen medicamentos apócrifos, caducos o robados corren el riesgo de recibir sustancias contaminadas, mal almacenadas y mal transportadas, ineficaces y peligrosas.

En cuanto a la falsificación de los medicamentos, un factor para que se presente en el país se debe al alto costo de los mismos para tratar enfermedades como el cáncer o los antirretrovirales, pero también hay en el mercado copias de insulina de acción rápida, lentes de contacto y preservativos.

Según datos de la Secretaría de Salud los estados donde más se ofrecen este tipo de medicamentos son Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México con ventas aproximadas de 650 a mil 500 millones de pesos.

Pues en hora buena por los legisladores integrantes de la Comisión, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva y seguramente en la LXV Legislatura los diputados que lograron reelegirse impulsarán el tema para su aprobación.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.