Activista LGBTTTIQ+ sufre intento de transfeminicidio en CDMX

A través de su cuenta de Facebook la activista por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ detalló que el ataque ocurrió la mañana de este domingo al interior de un hotel de la colonia Portales.

Me acaban de agredir en el hotel, me acuchillaron y tengo una lesión en la mano y en la nuca, me acuchillaron en la nuca.

Necesito ayuda, me acuchilló en la cara, en la nuca y en la mano tengo una herida muy grave”, contó.

Natalia Lane pidió ayuda para que su caso fuera atraído por la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, así como por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. informó que la activista fue trasladada a un hospital donde se encuentra estable y fuera de peligro.

Señaló que si no existe alguna contraindicación médica Lane será dada de alta este mismo domingo.

Copred condenó en un comunicado el ataque a Natalia Lane, quien forma parte de su Asamblea Consultiva desde 2020.

Detalló que al momento de la agresión la activista Natalia Lane ejercía su labor como trabajadora sexual y exhortó a la Fiscalía capitalina a actuar con perspectiva de género.

“Este Consejo reitera que los hechos deben investigarse como intento de transfeminicidio“, expuso.

La FGJ capitalina abrió una investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones.

Expuso que además de Natalia Lane dos empleados del hotel que acudieron a apoyarla resultaron heridos, por lo que fueron trasladados para su atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación se trasladaron al hotel para el análisis de las cámaras de videovigilancia y del C5.

Con información de López-Dóriga Digital