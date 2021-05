Acusa AMLO a consejeros del INE de cambiar de opinión sobre las “tarjetas rosa”

GMx

En la conferencia matutina de este viernes, Andrés Manuel López Obrador acusó a los consejeros del INE, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, de cambiar de opinión respecto a la ilegalidad de las llamadas “tarjetas rosa”.

Después de que un reportero le llevó una tarjeta, de las que presuntamente está entregando el gobierno de Guanajuato, el mandatario mexicano presentó unos videos (de las redes) en los que ambos funcionarios electorales opinan de estos “plásticos” en 2017.

“Se hizo la denuncia y salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero…”

“De lo que decían antes, tanto el Presidente del INE, como el consejero Murayama… cuándo fue esto, 2017, eran elecciones locales en Coahuila y las del Estado de México”.

En el video se observa a Córdova hablar de promesas de dádiva y afirmar: “no podemos permitir sea considerado como un gasto de campaña.”

El mismo funcionario expresó el jueves que, en efecto, entregar tarjetas aunque sea sin dinero, es una práctica condenable; sin embargo, fue el Tribunal Electoral quien determinó tiempo atrás que no se trata de un delito electoral.

En igual sentido se pronunció Ciro Murayama, quien ha afirmado en entrevistas, que no se trata de un delito electoral porque las tarjetas no tienen fondos.

EL MÁS POPULAR

Andrés Manuel López Obrador, en otro tema, presentó una encuesta internacional en la que él aparece una aprobación del 60 por cinto y 30 de desaprobación, lo que lo convertiría en el mandatario del mundo con mayor aprobación.

“La vamos a dar a conocer para que no solo sea la encuesta del Reforma y El Financiero, que la cucharean bastante…

La vamos a seguir pasando porque cuando estemos abajo va ser el momento de la despedida, no va ser necesario FRENA, ni intelectuales orgánicos, ni todos los que nos cuestionan, porque si no se tiene el apoyo del pueblo no se puede gobernar.

Pero es distinto tener el apoyo de la élite de los de arriba. A los que se dedicaban a saquear pues no les caemos bien.”

ASESINATO DE CANDIDATO DE MC

Sobre el asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, el Presidente de México envió condolencias y prometió que se castigará a los responsables.

“Lo estamos haciendo en otros casos, en Sonora en los crímenes de mujeres y niños en Bavispe, hay detenidos y no quedó impune ese horrendo crimen. Y así en otros casos. Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo, vamos a ayudar al Gobierno de Sonora en todo lo que corresponde, se va tener una coordinación especial con la Fiscalía por la gravedad del asunto y vamos a tener resultados pronto.

Este es un tiempo difícil por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos.”

AMLO negó que en lo que va del proceso electoral vayan 32 candidatos y políticos asesinados, y dijo que solo han sido 13 casos graves.