Acusa AMLO a la ASF de exagerada, tras revelar irregularidades en Cuenta Pública 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recurrió al clásico “tengo otros datos”, para refutar el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a que detectó irregularidades en la Cuenta Pública de 2019 por más de 67 mil millones de pesos.

El mandatario, quien también anunció que en la mañanera del martes le acompañará el presidente argentino, Alberto Fernández, pareció enviar un mensaje al titular de la ASF, David Colmenares Páramo, quien notificó de las anomalías en la cuenta pública, entre las que destacan programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y apoyos para adultos mayores.

“Espero que ellos aclaren antes de lo que hagamos nosotros, yo tengo otros datos…están exagerando y dando motivos a los adversarios…”, consideró AMLO, quien aprovechó la mañanera de este lunes para anunciar que se adelantará la dispersión de programas sociales de marzo, abril y mayo, por un monto de 200 mil millones de pesos.

AMLO, quien de nuevo volvió a defender la candidatura de Félix Salgado Macedonio, también sorprendió al dar la razón a los partidos políticos que han postulado a personajes del deporte y la farándula para cargos de elección popular, tal es el caso de Lupita Jones, la ex Miss Universo.

Expresó que tienen derecho y que, finalmente, como en el caso de Félix Salgado, en Guerrero, es la gente la que tiene la decisión.

“Tenemos que confiar en la decisión de la gente, ya no es menor de edad, todos tienen oportunidad y libertad de contender”, dijo López-Obrador, quien reiteró que la vacunación ya no se detendrá y consideró que, a finales de abril, quizá todos los adultos mayores ya tendrán la primera dosis de alguna vacuna contra el COVID19.

Agregó que, ahora otros países respetan a México porque ya no se habla de corrupción y acusó de nuevo a los gobiernos del “período neoliberal” de ser unas ratas.

“Nosotros no contratamos deuda, no faltaron los alimentos, no hubo asaltos a los comercios, y vamos a seguir creciendo. La economía crecerá este año el 5%.”