Acusa AMLO a los medios de exagerar el tema de los apagones y paros técnicos por falta de “luz” y gas natural

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la prensa mexicana de “exagerar un poco” el tema de los apagones y los efectos que ha tenido la falta de luz eléctrica en la industria; por ejemplo, en las armadoras de autos que han iniciado paros técnicos por falta del suministro eléctrico y gas natural.

“Los empresarios saben que es una situación que se origina por las tormentas de nieve, por el clima en Texas.

En el caso de México hemos avanzado en resolver el problema. Qué estamos haciendo, pues se está consiguiendo gas licuado. Estamos echando a andar todas las plantas de la CFE para garantizar el suministro y yo espero que pronto se regularice la situación”, indicó.

-¿De qué tamaño se calcula el impacto económico?, planteó un reportero de El Universal, y entonces AMLO culpó a la prensa de exagerada.

“Creo que no va ser mucho. Pienso que se va restablecer pronto. La situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están haciendo las empresas, no todas. Desde luego, se exagera un poco por parte de la prensa mexicana.

“Es muy notorio el enojo de los medios de información en el país. El coraje contra nosotros. Entonces, en este tipo de cosas, los dueños de los medios de comunicación; algunos tienen hasta casas, residencias, en Texas y estoy seguro que no tienen luz en sus residencias y no contextualizan lo que sucede en el país.

Hay gente en Houston que está padeciendo porque no tiene luz, pero llevan ya días y estamos deseando que mejore la temperatura en Texas, para que no sigan padeciendo por la falta de energía eléctrica, por la escasez del gas, de cómo se han congelado todas las instalaciones del gas, se declaró una situación de emergencia, algo nunca antes visto en Houston y Texas.

Pero aquí a la prensa que, no le importa si hay paros técnicos, lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento. En el caso del Universal el ataque es diario.

-¿No comparto su opinión?, señor, expresó el reportero de El Universal.

-Si pongo las ocho columnas de El Universal y del Reforma. Crisis del gas a economía mexicana. Cuánta objetividad, cuánta mesura. No tiene nada qué ver con la prensa amarillista. Juro que no había visto la primera plana, pero me lo imagino.

El asunto con El Universal es que ya no hay el mismo trato con los anteriores gobiernos, cuando no eran opositores al gobierno. Todo el periódico. Esto, hablando de periodismo es una exageración. Es lo menos que se puede decir.

“Quiénes son los profesionales del linchamiento. No de ahora. De siempre. Profesionales del linchamiento”, expresó tras señalar en la portada de El Universal una publicación de Carlos Loret.