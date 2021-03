Acusan a hija de Beltrones de guardar en su “cochinito” de Andorra, 10.4 millones de dólares

GMx

Sylvana Beltrones Sánchez, actual senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e hija del influyente priísta Manlio Fabio Beltrones, fue señalada de depositar a la Banca Privada d´ Andorra (BPA) 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010, cuando ella tenía 26 años, no ocupaba cargo público alguno y su padre era coordinador de los priistas en el Senado de la República.

Según el diario El País, la Fiscalía General de la República investiga a Manlio Fabio Beltrones, a Sylvana Beltrones, su hija, y a su esposa Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra, país europeo.

También es investigado por el ministerio público el abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio, Luis Alejandro Capdevielle.

La hoy senadora de 38 años, y representante priista por Sonora estuvo ligada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario.

Junto a ella, su madre Sylvia Sánchez abrió otras dos cuenta, entre 2008 y 2009, en la BPA: una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, las cuales no llegaron a tener movimientos. Sánchez declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2.8 millones de dólares de la supuesta venta de dos departamentos en Miami.

Manlio Fabio Beltrones indicó por teléfono al medio español que no le preocupaban las investigaciones en su contra, pues no era la primera, y siempre había salido con la frente en alto.

“Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, indicó el político priista.

Dijo que no se le notificó de las investigaciones de la fiscalía, cuyas indagaciones son secretas. También mencionó que eran hechos que ya habían sido investigados y archivados, y pronosticó que esta ocasión será igual.

Canòlich Mingorance, jueza andorrana, imputó en julio de 2015 a la senadora y a sus padres, por un supuesto delito de blanqueo de capitales, en el marco de una causa conocida como Operación Sonora, en referencia al estado del que fue gobernador Manlio Fabio Beltrones entre 1991 y 1997, y del que su hija Sylvana es representante en la Cámara Alta. La jueza terminó embargando las cuentas de la senadora y su madre. El caso fue ocultado a la opinión pública, pese a la gravedad de este.

(Con información de Infobae.Com)