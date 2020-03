Adelantaremos pagos de programas sociales para hacer frente a crisis por COVID-19: AMLO

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que adelantarán el pago de programas sociales como la “pensión” para adultos mayores, como una manera de hacer frente a los efectos de la crisis económica que podría generar el COVID-19.

Además de indicar que está optimista porque la situación económica mundial se estabilizará, sobre todo por la intervención de los Estados Unidos, explicó que el gobierno mexicano determinó tomar algunas medidas que resumió en dos aspectos:

“Uno, que a diferencia de las crisis anteriores no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón. Esto no solo es austeridad, sino más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca de la crisis.

Dos, que se mantengan los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin aumentar el precio de los combustibles.”

Decidimos cuáles son los programas prioritarios que se van a mantener y algunos incluso se van a fortalecer, indicó en la mañanera de este miércoles, cuando además indicó que México saldrá delante del coronavirus porque es una nación que ha resistido invasiones y eventos catastróficos de la naturaleza.

“Una de las medidas que se van a tomar y aprovecho para informarlo, es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores. Que en lugar de un bimestre, les vamos a entregar dos, el equivalente a cuatro meses, a partir de esta semana comenzamos.

Esto lo informo también para que el adulto mayor sepa. Los que tienen su cuenta, en vez de recibir 2 mil 270 van a recibir el doble. Que consideren que van a recibir dos bimestres.”