Advierte Salud: podría haber segunda oleada de COVID_19 a partir de octubre

GMx

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió de nuevo que, la epidemia por coronavirus en México podría extenderse hasta abril de 2020, cuando se junte con la temporada de influenza a partir de octubre.

En la conferencia vespertina del domingo, reiteró que el mes de octubre se espera la temporada de influenza, la cual podría venir acompañada de una segunda oleada epidémica de COVID-19.

[…] lo hemos dicho en innumerables ocasiones, cuando venga octubre vendrá la temporada de influenza y junto con la temporada de influenza puede ocurrir, puede ocurrir que COVID-19 también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica.

Y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta a abril de 2021, que es exactamente los meses de la epidemia de influenza, que se presente en todos los países del mundo en esta forma cíclica, en esta forma estacional.”

Insistió en que, el mecanismo efectivo para evitar la propagación de la enfermedad es evitar el contacto humano.

Por lo tanto, dijo, las medidas de prevención aplicadas masivamente pueden tener un impacto positivo para reducir el número de contagios y agotar los ciclos epidémicos en todo el país.

López-Gatell recordó que las medidas básicas de higiene, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas como una herramienta auxiliar de prevención, son algunas de las acciones que pueden reducir el riesgo de contagio de COVID-19.

“No confiarnos en que el cubrebocas es una barra protectora para que no nos lleguen los virus. Esto no tiene una utilidad suficiente y tampoco la evidencia científica es clara o contundente de que usar cubrebocas para la persona que no quiere infectarse es una garantía de que no se va a infectar.”

(Con información de Infobae.Com)