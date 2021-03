Al “tirar” la candidatura de Félix Salgado el INE pisotea la democracia: Obrador

GMx

Como un “atentado a la democracia, juego sucio, antidemocrático”, calificó Andrés Manuel López Obrador, la decisión del Consejo General del INE de “tirar” la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, quien acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Yo siempre voy a defender la democracia, siempre, y no voy a aceptar que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia”, expresó AMLO en su conferencia mañanera en la que él y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dedicaron gran tiempo a defender las bondades de su Reforma Energética.

“Desde luego, van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir, pero yo ya hablé, porque no me voy a quedar callado en un asunto que nosotros padecimos mucho, muchísimo”, manifestó, horas después de que el INE determinara quitar la candidatura a Félix Salgado, porque Morena no reportó gastos de precampaña.

“Entonces, los que se rasgan las vestiduras hablando de la legalidad y de democracia, de presidente autoritario, casi dictador, un presidente que censura, que no respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, son exactamente lo opuesto.

Esa es otra característica del conservadurismo, son muy hipócritas, la doctrina verdadera del conservador es la hipocresía, les encanta tirar la piedra y esconder la mano, y callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando supuestamente se ven afectados en sus intereses, en sus derechos”, manifestó el Presidente de México, quien respecto a la Reforma Energética reiteró que la legislación del sexenio de Enrique Peña Nieto únicamente beneficiaba a las empresas privadas, pero no a la CFE.