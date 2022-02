Alcaldesa de Acapulco pide ser “empáticos” con normalistas: ‘tráiler iba solo’

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, llamó a ser “empáticos” con los normalistas de Ayotzinapa, tras el enfrentamiento que sostuvieron con elementos de la Guardia Nacional en la Autopista del Sol.

La tarde del viernes cientos de normalistas, a bordo de 11 autobuses, llegaron a la caseta de Palo Blanco para tomarla, acción que fue impedida por elementos de la Guardia Nacional.

Normalistas arrojaron petardos a los guardias nacionales y trataron de romper el cerco formado frente a la caseta de cobro con un tráiler robado a una cadena de supermercados.

Cuestionada sobre el episodio de violencia la presidenta municipal de Acapulco afirmó que los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Isidro Burgos’ no son delincuentes.

Abelina López atribuyó el actuar violento de los jóvenes a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pidió mantener un diálogo constante con ellos.

Cuando uno no ha vivido el dolor lo piensa de manera diferente, pero cuando se trae un dolor solo lo vive el que lo trae, y debemos de ser empáticos para poder escucharlos.

Yo creo que el diálogo no se debe de romper porque esto genera a veces vacío, y ¿a dónde te lleva esto?, a momentos álgidos. Son movimientos, no son delincuentes; hay una causa, hay unb dolor, creo que no nos puede desviar el fondo principal de la verdadera delincuencia. A ellos hay que escucharlos por encima de que nos griten”, dijo al finalizar el acto cívico por el 105 Aniversario de la Promulgación de la Constitución.

Respecto al robo de un tráiler y su choque contra un módulo de información turistica la alcaldesa de Acapulco indicó que es difícil culpar a alguien.

Señaló que el vehículo iba circulando “solo” por lo que no hay a quién castigar. Apeló a la mesura y objetividad para evitar un nuevo conflicto que derive en caos.

Por último, la alcaldesa exhortó a los normalistas a entablar el diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado, a quien describió como una mujer que escucha y que entiende que hay que dialogar.

