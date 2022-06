“Alejandro Moreno es dirigente, no dueño del partido”, asegura Osorio Chong

Tras la negativa de Alejandro Moreno a dejar la Dirigencia Nacional del PRI pese a su derrota en las pasadas elecciones del 5 de junio, se organizó una reunión de exdirigentes de dicho organismo político.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, Miguel Ángel Osorio Chong, legislador del PRI y quien estuvo convocado a dicha reunión, confirmó que se puso sobre la mesa la posible renuncia de Alito Moreno, sin embargo, él se negó a dejar la dirigencia.

“Tenemos que analizar la circunstancia que vive el partido que es compleja en su dirigencia y compleja en sus resultados, es un tema que planteamos, es de confianza, es de inclusión y pareciera que son dirigentes del partido, Alejandro Moreno es dirigente, no dueño del partido”, aseveró.

Indicó que también se tocaron otros temas diversos sobre el partido.

“Él no se va y también tuvimos los demás temas son que se habrían de revisar sobre otros asuntos para tener cohesión, unidad y para dar respuesta a planteamientos que de otra forma fueron planteados por otros integrantes del partido”

Indicó que sobre todo, se analizaron los resultados electorales obtenidos por el PRI el pasado 5 de junio.

“Fuimos convocados por diversos planteamientos y por eso no hay una sola respuesta. La verdad es que los 11 expresidentes que estuvieron allí, que participaron, todos hablamos y el planteamiento fue diverso, no de todos, pero esperamos respuesta, principalmente por el partido, por el momento que vive nuestro instituto político de resultados electorales que se deben de revisar y analizar todo en favor del partido, no se trata de posiciones personales, sino más bien de lo que ha venido sucediendo en la actual dirigencia”, dijo.

Indicó que de 19 gubernaturas que mantenía el PRI, ahora ya no cuentan con ninguna por lo que deben actuar distinto a lo que ocurre en el Gobierno Federal.

“El planteamiento es que de 19 gubernaturas se han perdido las 19 y muchos presidentes municipales y muchas diputaciones y que quede bien claro, de ninguna forma es contra el gobierno contra quien competimos, no queremos hacer ningún juego a un gobierno que usa herramientas al margen de la ley”, apuntó.

Uno de los planteamientos que realizó el legislador fue la asignación de las candidaturas plurinominales.

“Se ha venido viendo, yo puse en la mesa el tema de las pluris, 11 estados no estuvieron presentes en los 10 primeros lugares de las pluris, se concentraron solo en unos estados y yo no le quito méritos a mucha gente que está allí y conozco pero otros a los que más bien habría que expulsar, como el hijo del gobernador de Campeche, porque con un mérito llega a una pluri y se trata de no seguir esa dinámica en la que se toman decisiones que son de solo un liderazgo”, explicó.

Señaló que este tipo de temas se deben tomar en conjunto, no solo por un liderazgo debido a que el PRI es muy grande.

“El partido es muy grande y se sigue dando una batalla en momentos tan complejos de quienes concentran todas las decisiones de poder y me refiero, como ejemplo, al Gobierno Federal, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Estamos regresando a hace 50 años cuando todo estaba centralizado, no había cuestiones de pluralidad ni de inclusión”, apuntó.

Sobre una nueva reunión de la plana mayor del PRI, Osorio Chong indicó que se mantendrán al pendiente de la próxima convocatoria que hará Alito Moreno.

“Quedó él en convocar y nosotros estaremos atentos a qué ocurre con el planteamiento que nosotros lo pusimos en la mesa. Él ya contestó su negativa a hacerlo pero yo espero que tengamos una reunión de respeto y espero que sea pronto porque estamos en momentos en que ya apremia el tiempo”, detalló.

Finalmente, confirmó que Alito reiteró su intención de permanecer al frente del PRI por lo que, aunque el planteamiento de su renuncia seguirá en la mesa, no será un tema de discutir próximamente.

“Sí, fue una decisión de él permanecer en el PRI, por eso hubo un planteamiento de que debía de rechazarse o aprobarse. Él lo planteó y no hubo una suerte de ‘sí, estamos de acuerdo o no’ porque él dijo que no se va pero pues eso no impide que siga el planteamiento y que se vea el resto de la agenda con él”, apuntó.