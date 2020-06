Alertan sobre nueva variante de la gripe porcina, detectada en China

GMx

El mundo está preocupado por los 10 millones de contagios por COVID_19 y en China hay reportes preocupantes por una variante de la gripe porcina que podría haber reaparecido.

De acuerdo con la BBC, el virus se conoce como G4 EA H1N1 y se encontraron los primeros indicios en granjas en China, donde comenzó en mataderos dedicados a la industria porcina.

Según el reporte, “puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas”.

El profesor Kin-Chow Chang, que trabaja en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, dijo a la BBC que, “en este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos”.

El académico matizó sus dichos y comentó que si bien todo está en una fase temprana, “no hay que ignorar esta cepa”.

Los científicos escribieron el reporte en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, donde se comenta que lo más importante ahora es observar y controlar a las poblaciones de cerdos en las granjas chinas.

El profesor James Wood, jefe del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge, señaló que el trabajo “viene como un recordatorio saludable” de que estamos constantemente en riesgo de una nueva aparición de patógenos.

(Con información de es.digitaltrends.com)