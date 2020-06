Alfaro acusa a AMLO de “aceitar” las protestas en Jalisco y él se desmarca

GMx

Tabasco.- “Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo y no participo en cuestiones partidistas. No soy jefe de grupo, jefe de partido.”

Así se desmarcó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de las protestas violentas ocurridas en Guadalajara, Jalisco, la tarde-noche del jueves, tras el caso de abuso policíaco contra Giovanni López, un albañil que perdió la vida presuntamente a manos de municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe haber acciones autoritarias, actos autoritarios”, indicó en la conferencia mañanera ofrecida este viernes en Tabasco.

“Yo no tengo nada que ver con eso, con lo de Jalisco, que no se retracte. Ayer dijo que me pedía a mí, me pareció también un exceso. Debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena.

Por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido si no soy dirigente de partido, no soy jefe de pandilla, soy el representante del Estado Mexicano. Sé muy bien cuál es mi papel y no me voy a bajar a un pleito partidista. Eso no me corresponde”, agregó, al responder al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien lo señaló, al igual que a Morena, de “aceitar” la maquinaria de las protestas.

“Él debió cuidar sus palabras porque es autoridad. No tenía por qué señalarme, inmiscuirme. Debemos evitar la politiquería. Esto es un asunto que corresponde al estado de Jalisco y somos respetuosos de la soberanía de los estados.

Por eso me extrañó y me sorprendió que me señalaran, que me pidieran que yo intervenga en un asunto partidista. Eso corresponde al gobierno estatal”, expresó el Presidente de México, en su quinto día de gira por el Sur-Sureste del país.

“Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”, había expresado en un video el gobernador de Movimiento Ciudadano, tras las protestas que dejaron un saldo de un policía quemado, seis más heridos, patrullas quemadas y 27 detenidos.