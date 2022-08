América necesita recuperarse en lo anímico, asegura Fernando Ortiz

América no levanta en el inicio de torneo y la noche del sábado sumó una nueva derrota en la visita a León en un partido que, a decir de Fernando Ortiz, generaron las ocasiones para poder ganar, no concretaron y pagaron el precio de sus fallas.

Para el espectador es un lindo partido, pero para los entrenadores es un paro cardíaco cada segundo. Cuando creas situaciones y no matas al rival, a veces pasan ese tipo de situaciones. Tengo sabor amargo de habernos podido llevar un poco más. Siempre buscamos el resultado, de tener el 3-2 en una jugada de Jorge Sánchez. A veces suceden este tipo de cosas y ahora hay que seguir trabajando, tengo confianza en mis jugadores y en mí”, comentó.

En ese mismo sentido, Fernando Ortiz consideró que su equipo ha recibido golpes que su escuadra no merece con todo y que ha quedado conforme con el rendimiento colectivo de sus dirigidos.

Si bien las cosas no salen como queremos en el marcador, también el objetivo es poder levantarse anímicamente. Los chicos están curtidos en ese sentido, son golpes duros que a mi modo de ver no merecemos, pero es la realidad el equipo me gustó, intento siempre, se levantó de marcador adverso, tuvimos la victoria y no pudimos concretar, y después decisiones que a veces toman de la manera de rechazar, pero bueno, son cosas que pasan”, apuntó.

Finalmente, Ortiz reconoció que la presión por los malos resultados existe, pero se mostró confiado en que la situación se va a revertir y vendrán los puntos que necesitan.

Todos los que estamos en esta institución sabemos la presión que siempre existe, lo importante es que nosotros estamos bien, que sigamos trabajando, los resultados van a venir, estamos en una posición que no le gusta a nadie, pero estamos trabajando para poder revertirla situación”, terminó.

