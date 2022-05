AMLO afirma que otros países están descontentos con Cumbre de las Américas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que otros mandatarios latinoamericanos, al igual que él, “no están contentos” con la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos porque no están todos los países invitados.

Ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían preguntando, que no están contentos. Por ejemplo, el de Bolivia (Luis Arce) ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto”, manifestó este miércoles en su rueda de prensa diaria.

Además, López Obrador aseguró que en su viaje de la semana pasada a Centroamérica, en el que visitó Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba, abordó el tema con sus homólogos.

“Ahora que fui a la gira también, muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo, que teníamos que hacer un trabajo de convencimiento”, enfatizó.

El presidente se refirió a la advertencia que hizo este martes, cuando avisó que contempla no asistir a la Cumbre de las Américas, programada para el 8 de junio próximo en California, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región.

Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron la semana pasada que Cuba, Nicaragua y Venezuela no están invitados “porque no respetan la democracia”.

“Vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir convenciendo, persuadiendo, que no se excluya a nadie, que participen todos. Yo no sé cómo lo externé aquí textualmente, pero lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua”, comentó ahora López Obrador al respecto.

El mandatario mexicano argumentó que la falta de invitaciones ocurre por la presión que ejercen los exiliados de Cuba en Estados Unidos, donde tienen influencia en los partidos políticos e “imponen” sus políticas.

También lo atribuyó a las elecciones de medio término para renovar gubernaturas y la Cámara de Representantes en noviembre próximo.

Yo le tengo mucho respeto al presidente (Joe) Biden, él es una gente humana, entiendo su circunstancia por estos malandrines a los que hice referencia, que están ahí presionando, pero ya es tiempo de cambios”, indicó.

El presidente, quien enviaría al canciller Marcelo Ebrard en su representación a la Cumbre si no atienden su petición, insistió en invitar a todos los países para concretar la integración económica de América, similar a la de la Comunidad Económica Europea.

“Lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América, y si hay diferencias, que se expongan, que haya diálogo, ¿o por qué no nos vamos a hablar, o por qué nos vamos a excluir?”, expresó.

Con información de EFE