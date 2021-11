AMLO apoyará a quien gane encuesta de Morena en 2024 “sea hombre o mujer”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que apoyará “solo con el voto” a quien gane la encuesta interna de Morena para el 2024, ya sea mujer u hombre.

En la conferencia matutina desde Cancún, Quintana Roo, el mandatario mexicano afirmó que no podrá apoyar con recursos públicos a quien obtenga la candidatura presidencial de su movimiento.

“Yo voy a estar con el que gane la encuesta, y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en esos asunto: cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar”, declaró.

“Claro, solo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero, como ciudadano, si me dicen ¿A quién va a apoyar de su movimiento? Pues a quien gane la encuesta”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró su confianza en que el método de encuesta es el ideal para la selección de candidaturas, ya que se le da la oportunidad al pueblo de elegir a quién los podría representar.

“En Morena en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas. Y mi opinión es de que eso es un buen método, porque es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital