AMLO califica a Jesús Cristo como el más importante luchador social que ha tenido el mundo

A unas horas de los comicios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se declaró cristiano y consideró que Jesús Cristo es quizá el luchador social más importante que ha tenido el mundo.

En La Mañanera de este viernes manifestó que si todos siguiéramos el ejemplo de Jesús tendríamos una mejor sociedad.

«Yo soy cristiano y quiero aclararlo. Hay en la iglesia evangélica, hay una denominación cristiana, pero lo que practico tiene que ver con Jesús Cristo porque yo soy seguidor del pensamiento y la obra de Jesús, es el luchador social más importante que ha habido en el mundo en la tierra, por eso los poderosos de su época lo seguían lo espiaban y lo crucificaban porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes», dijo.

Indicó que existe la paradoja de quienes son seguidores de Cristo, pero no siguen su ejemplo.

En la conferencia matutina también se le preguntó su opinión de la visita del nuncio apostólico Franco Coppola a Aguililla, Michoacán, uno de los municipios más violentos del país y con más presencia del crimen organizado, aunque se limitó a responder que se deben respetar todas las creencias y formas de pensar.

Detalló que en México, de acuerdo con el último censo, 77 por ciento de los mexicanos manifestó ser católico, más de 10 por ciento de una religión evangélica y el resto es de otras religiones no tiene ninguna creencia.

«Nosotros somos respetuosos de todos, creyentes y no creyentes porque tenemos que garantizar las libertades, México es un país de mujeres y hombres libres, conscientes y yo creo mucho en los hombres las mujeres, en la forma de pensar de cada ser humano, esa es la libertad, tenerle confianza a la gente, no imponer nada, no tratar de imponer ideología, religión, creencia, no, libertad, igualdad, fraternidad», señaló.

Finalmente, se le preguntó si tenía planeado visitar Aguililla, a lo que respondió que será cuando pase el proceso electoral.

(Con información de Milenio.Com)