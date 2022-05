AMLO destapa otra ‘corcholata’: ve a Rosa Icela para presidencia en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador «destapó» este jueves a una más de sus «corcholatas» para ocupar la silla presidencial en 2024: esta vez la afortunada fue la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

«Rosa Icela me ayuda muchísimo, mucho. (….) Hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos no la mencioné a ella, pues también, aprovecho», dijo durante su conferencia matutina.

La secretaria de Seguridad se suma a otros funcionarios que en repetidas ocasiones han sido mencionados por el líder del Ejectivo para sucederlo en la presidencia en el 2024.

Entre los afortunados se encuentran la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Un interesado más en la silla presidencial, que hasta ahora no ha sido pronunciado por el presidente López Obrador, es el senador y líder de Morena Ricardo Monreal, quien en reiteradas ocasiones ha mencionado que estará a como de lugar en la boleta del 2024.

Sheibaum y Ebrard, los ganones para 2024… hasta ahora

Aunque son varios en Morena quienes han «alzado la mano» o han sido prununciados por el Presidente, Caudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se perfila como los favoritos.

De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Relaciones Exteriores se encuentran en un «empate técnico» con el 30 y el 29 por ciento de apoyo.

Después de estos dos «gallos» en un lugar muy lejano se encuentran: Ricardo Monreal con el 10 por ciento, Adán Augusto López y Tatiana Clouthier con el cinco porciento, y Rosa Icela Rodrígez con apenas el cuatro por ciento.

Por: Radio Formula