AMLO niega ‘destape’ de Adán Augusto López ante diputados; “no me corresponde”, afirmó

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que haya destapado durante un evento con diputaos a Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), como candidato presidencial de su movimiento para el 2024.

En la conferencia matutina llevada a cabo en el estado de Quintana Roo, López Obrador aseguró que lo único que hizo fue preguntar a los legisladores del oficialismo si el exgobernador tabasqueño era un buen titular de Segob.

En el caso de Adán, lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté, porque sabía que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación y contestaron sí”, explicó.

Durante un evento con diputados del oficialismo en Palacio Nacional, el presidente López Obrador no dudó en manifestar su apoyo a López Hernández, a quien consideró un buen secretario de Gobernación: “me ayuda mucho, me aligera la carga”.

Al preguntar a los legisladores su opinión sobre el actuar de López Hernández en la Segob, los diputados respondieron con una ovación de pie y gritos de ‘¡presidente!, ¡presidente!”.

El mandatario mexicano apuntó que la candidatura presidencial del movimiento de la Cuarta Transformación lo elegirá la gente únicamente.

Lo otro no me corresponde, no es conmigo, es con la gente, lo que puedo decir es que Adán me está ayudando mucho como secretario de Gobernación”, externó.

López Obrador también detalló que lo ayudan desde su trinchera Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard, y dejó en claro que el bloque opositor no tiene abanderado para hacerle frente a la Cuarta Transformación en los comicios de 2024.

“Podría decir que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta, podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard. Donde no veo que haya materia es en el bloque conservador, subrayó.

Con información de López-Dóriga Digital