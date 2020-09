AMLO presenta al Senado solicitud de consulta popular para enjuiciar a expresidentes

GMx

“Sí es un asunto político”, dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tras anunciar que a las 11 horas de este martes, presentará ante el Senado de la República la solicitud de una consulta popular para un posible enjuiciamiento en contra de los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación, en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México, de 1988 a la fecha”, soltó.

“A cerca de que, si es un asunto político, pues sí, pero para que no quede duda, que lean y lo recomiendo, el discurso de la toma de posesión del día primero de diciembre. Ahí trato el tema, no es una ocurrencia, es algo que ya he venido planteando, incluso desde la campaña.

Se presenta esta oportunidad porque solo se puede solicitar esta consulta de conformidad con la ley, del primero al 15 de septiembre. Entonces, si no se hace la solicitud, ya no se podría hasta dentro de tres años.”

AMLO retomó en la conferencia mañanera su discurso de toma de posesión para insistir en que propuso “castigar los errores del pasado, pero en general, es prevenir los errores del futuro.”

“Propongo al pueblo de México, poner un punto final y mejor empecemos de nuevo.

Que las autoridades encargadas desahoguen los asuntos pendientes. Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones.”

-¿Espera una envestida de expresidentes?, preguntó una reportera.

-No, porque ellos saben que se debe respetar la voluntad de los ciudadanos, respondió.

Independientemente del castigo, que no se vuelvan a cometer atrocidades, que cerremos la impunidad, dijo el mandatario, quien insistió en que se trata de “ver si con las leyes que se tienen se pueden llevar a cabo estos procesos.”

-¿Se puede o no se puede, qué le dijo el Consejero Julio Scherer?

-Estamos pidiendo que se realice la consulta y sostenemos que es constitucional la pregunta, que se apega a lo que exige la ley.

-¿Y los delitos no han prescrito?

-Eso lo tienen que decidir la autoridad correspondiente. Nosotros lo que tenemos que hacer es solicitar la consulta. Y la pregunta cumple con lo que exige la ley.