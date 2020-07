AMLO promete no “detener” las investigaciones si éstas apuntan contra Peña Nieto

GMx

Aunque antes había reiterado que sería el pueblo quien decida un eventual castigo contra los expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, casi al final de su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador dijo que no “detendría” las investigaciones si éstas apuntan contra el último mandatario priísta.

A pregunta de una reportera, quien insistió al Presidente de México sobre un eventual pacto entre su gobierno y el ex mandatario tricolor, dijo que no intervendrían en las investigaciones porque respeta la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR).

“No, no lo puedo hacer (frenar las investigaciones), políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, actúo como pienso. Desde que tomé posesión traté el tema… no soy tapadera de nadie, yo llegue a la presidencia con el apoyo del pueblo, mi único amo es el pueblo de México, de modo que, lo que diga el pueblo y en este caso lo que diga la autoridad competente, la FGR”, expresó desde Manzanillo, Colima, donde también insistió en que Emilio Lozoya aceptó la extradición desde España para colaborar como una “especie de testigo protegido”.

López Obrador dijo, como ha dicho desde el principio de su gobierno, que para juzgar a los expresidentes mexicanos tendría que haber una consulta para que “el pueblo” decida, aunque él votaría en contra porque es partidario del “borrón y cuenta nueva”.

“No soy absoluto, si el pueblo dice que se les juzgue a los expresidentes, que se les juzgue, si la fiscalía abre investigación en contra del expresidente Calderón y el expresidente Peña, adelante”, afirmó, horas después de que el ex director de Pemex llegara al país.

Sobre las especulaciones de por qué a Emilio Lozoya no se le llevó a prisión, sino presuntamente, a un hospital, consideró que debe ser la FGR quien informe al respecto.

“Esto lo digo porque ya ven los escritores y periodistas hablan de autoritarismo: yo estoy en todos lados, todo lo que pasa tiene que ver conmigo, me echan la culpa de todo”, dijo, al asegurar que lleva unos cinco meses sin hablar con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ni por teléfono.