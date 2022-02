AMLO va contra organismos autónomos: “deberían de desaparecer, fueron hechos para privatizar”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que organismos autónomos, tales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), no han alcanzado sus objetivos y que deberían de desaparecer.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador instó a una reforma administrativa para eliminar estos organismos y permitir ahorros en el presupuesto público.

“La verdad que son organismos que deberían de desaparecer (…) ¿Autónomos de quién?, ¿independientes de quién? Son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados, entonces, ¿para qué ayuda un organismo así?”, declaró

Estos pegotes que crearon deberían de desaparecer en una reforma administrativa, seguir haciendo más eficiente y menos oneroso el aparato gubernamental, porque como el Gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo, pues por eso crearon todos estos paraos y el presupuesto se utilizaba para mantener todos estos aparatos, porque el Gobierno no tenía como función servirle al pueblo, sino servirle a los potentados a los saqueadores, a los traficantes de influencia”, refirió.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que los organismos autónomos fueron creados para llevar a cabo una política económica neoliberal, razón por la cual “sería mejor que no existieran, no solo nos ahorramos mucho recurso, sino que se fortalece el Estado Nacional”.

En el caso de la Cofece, el mandatario mexicano apuntó que dicho órgano hizo algo que consideró “contrario al interés nacional”, al entregar una mina de litio a manos de una empresa de China, sin informar al Gobierno de México.

“Estos aparatos para privatizar, son Gobiernos paralelos”, dijo.

Sobre el IFT, López Obrador aseveró que no ha avanzado en la intención de evitar los monopolios en el país: “¿se avanzó, quienes mandan ahí realmente? Las grandes corporaciones monopólicas, ¿ya no hay monopolios en la comunicación? No hemos avanzado en eso”.

Con información de López-Dóriga Digital