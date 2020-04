AMLO y Morena, cómplices de los normalistas: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Violando las normas sanitarias y poniendo en peligro sus vidas y la de los demás, un grupo de normalistas de Tiripetío bloquearon las vías del tren para exigir que no se reduzcan las matrículas en la convocatoria de nuevo ingreso a las normales oficiales del estado, ello originó la inconformidad de los industriales michoacanos, que al igual que en otras ocasiones pidió el apoyo del gobierno federal para la liberación de las vías, ya que dijo que ante la contingencia sanitaria las vía de comunicación es de utilidad para transportar insumos de primera necesidad, pero como siempre sus reclamos se van al Limbo, jamás han tenido respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, perdón, Emperador, pues como sabemos los normalistas pueden hacer lo que quieran porque son sus protegidos y a la vez cómplice de violar todo tipo de leyes, bueno, ya sabemos que así está acostumbrado, nunca las ha acatado, así que, nada bueno se puede esperar de él.

Ahora bien, se ha documentado en varios medios que los normalistas son apoyados por el partido MORENA y el propio presidente municipal de Morelia, el morenista Raúl Morón Orozco, posiblemente para crearle más problemas al gobierno estatal, ya que hay un marcado interés presidencial para quedarse con el único bastión perredista.

Bueno, pues resulta que los jóvenes no conformes con el bloqueo a las vías del tren, se robaron un autobús de pasajeros pero se toparon con un filtro de revisión en Uruapan, y cuando los policías le marcó el alto, intentaron evadirlos acelerando la marcha poniendo en peligro la vida de familias y la de los propios agentes.

Los agentes de la Policía Michoacán y de la GN, efectuaba labores en un puesto control sobre el Boulevard Industrial, sitio donde un autobús hizo caso omiso a la indicación de que disminuyera la velocidad, poniendo en riesgo la integridad de los elementos y civiles que se encontraban a bordo de otros vehículos.

Derivado de este hecho, se realizó el uso de la fuerza pública para detener la unidad, misma que se dio a la fuga y que hasta el momento, a través de un despliegue operativo conjunto, es buscada para detener a los implicados en el hecho y ponerlos a disposición de la autoridad competente.

Ante este hecho,

la SSP asegura que no dará un paso atrás para garantizar el orden y la paz públicos ante todo acto que transgreda la ley; ningún acto fuera de la ley será tolerado, más cuando ponen en riesgo la integridad de familias.

Y como siempre sucede, los jóvenes manipulados por los morenistas se hicieron de las víctimas y seguramente van a ser defendidos y asesorados por diputados de ese partido. Al tiempo.

POLÍTICOS APROVECHAN PANDEMIA PARA PROMOVERSE

Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente del PRD, denuncia y condena que políticos estén aprovechando la pandemia del COVID-19 para su propia promoción poniendo su nombre a los apoyos que reparten, pues al parecer es más para otros fines que por altruismo para quienes requieren ayuda en medio de esta contingencia: “lo hemos dicho, hay oportunistas políticos que van y se aprovechan de la pandemia” y que ponen los logos de su partido con su nombre, eso no se vale”, dijo.

Totalmente cierto, sobre todo los morenistas, que están haciendo su agosto con el Covid-19 para sacar jugo político, como el mentado y mal querido senador Cristóbal Arias Solís quien no da nada a cambio de nada y bajo cualquier pretexto busca promocionarse sin importa los medios o el cómo con de satisfacer su ego y ambición política, y que Dios agarre confesados a los michoacanos si llagase a gobernador.

Yo me he preguntado sobre qué hubiera pasado si Andrés Manuel, perdón, su Eminencia Emperador, hubiera firmado un decreto como el de Silvano para proteger a las familias de la pandemia, y alguien me dijo: pues nada, sus lacayos (diputados y senadores) hubieran aplaudido la medida y entonces no habría violaciones a los derechos humanos ni enfrentamientos.

Precisamente, el diputado local morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que el confinamiento obligatorio en el hogar, decretado por el jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo no es más que una medida “facciosa” que invita a la confrontación entre ciudadanos y cuerpos policiacos.

Y bueno, yo ya sabía que los morenos no iban a estar de acuerdo con Silvano, y a mi parecer no fue una medida tomada a la ligera, creo que fue bien pensada y responsable, pero si hubiera sido una medida presidencial se desvivirían en elogios y loas hacia el Emperador y no fue una decisión autoritaria, en lo personal, quien ha tomado decisiones arbitrarias es Andrés Manuel López Obrador (perdón de nuevo señor Emperador).

Precisamente, es desde el poder presidencial (Imperial) de donde se está promoviendo la división de los mexicanos, y el señor Alfredo Ramírez Bedolla también está abonando a la división entre los michoacanos con ese tipo de declaraciones irresponsable y llenas de rencor contra el gobierno perredista.

Hablan de unidad ante la pandemia pero utilizan el doble discurso y la hipocresía.