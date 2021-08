Analizará Cámara de Diputados tema de desafuero: Senado

GMx

El Pleno de la Comisión Permanente acordó que la Cámara de Diputados lleve a cabo un Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, para abordar las declaratorias de procedencia relacionadas con los diputados federales Benjamín Saúl Huerta Corona y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Previamente, la Asamblea avaló en lo general -con 24 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones-, el dictamen para convocar al extraordinario que, además de los casos de los diputados federales, incluía la declaratoria de procedencia relacionada con el Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, así como el proyecto para expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Sin embargo, para la discusión en lo particular, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, informó que, debido a un acuerdo de los Grupos Parlamentarios, los temas a tratar en el extraordinario se votarían por separado, a fin de llegar a los consensos necesarios.

De esta manera, se avaló por unanimidad, con 35 votos, mantener que la Cámara de Diputados discuta, el próximo 11 de agosto, el dictamen de la Sección Instructora que contiene la declaratoria de procedencia relacionada con el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona.

Asimismo, con 25 votos en favor, siete en contra y tres abstenciones, se aprobó que ese órgano legislativo también aborde el dictamen relacionado con la declaratoria de procedencia contra el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Sin embargo, al no alcanzar la mayoría calificada, la declaratoria de procedencia relacionada con el Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quedó fuera de los asuntos previstos para el segundo periodo extraordinario de sesiones, Este tema recibió 21 votos en favor, 13 en contra y una abstención, por lo que no alcanzó la mayoría calificada requerida.

Otro de los artículos que no obtuvo las dos terceras partes de los votos en favor, fue el relacionado con el proceso legislativo de la iniciativa que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por lo que, con 19 votos en favor y 15 en contra, el tema fue eliminado de la convocatoria, que se preveía ser discutido por ambas Cámaras.

Además, la Asamblea avaló una propuesta de diversas diputadas, a efecto de que la Cámara de Diputados incluya en su periodo extraordinario, un homenaje luctuoso a la activista y exlegisladora recién fallecida, María Elena Chapa Hernández.

Una vez aprobado el dictamen, en lo general y en lo particular, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, ordenó que se comunique sobre este decreto al Ejecutivo federal, a las Cámaras del Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.