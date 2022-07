Andrés García fue hospitalizado, confirma Roberto Palazuelos

En días pasados, el actor Andrés García sorprendió a sus fans luego de que se le viera con un semblante decaído y en mal estado.

Ahora, el actor y empresario Roberto Palazuelos confirmó que el galán de telenovelas, de 81 años, fue ingresado al hospital tras una caída que sufrió.

Fíjate que no he podio hablar con él. Me enteré de que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado con él, pero espero arreglar esto pronto porque no puedo permitir que una tontería me separe de una persona que ha sido tan importante en mi vida y a la que le tengo tanto aprecio y respeto”, contó el diamante negro al programa Hoy.

Fue Leonardo García, hijo del primer actor, quien le dio la noticia a Palazuelos.

No tengo idea, recibí una llamada de Leonardo ese rato y ahorita voy a ver qué está pasando”

Asimismo, Palazuelos quiere visitarlo para limar asperezas, pues afirma que el cariño que le tiene siempre va a estar ahí.

El ‘diamante negro’ no quiere que le suceda lo que vivió con otro amigo suyo que recientemente perdió la vida y no pudieron arreglar sus problemas.

Yo le recomiendo a toda la gente que siempre hablen porque no sabemos hasta cuando nos volvamos a ver”, finalizó.

Por: Excélsior