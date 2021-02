Anomalías por más de 67 mmdp en primer año de gobierno de AMLO, reporta la ASF

GMx

Más de 67 mil millones de pesos en irregularidades reporta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con lo informado por David Colmenares Páramo, ante la Cámara de Diputados, en la tercera entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019.

Las principales anomalías que, aún se podrían solventar, se encuentran pagos a beneficiarios fallecidos, servicios de los que no se pudo comprobar su realización, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y recursos que no se reintegraron pese a que no se pagaron.

Uno de los aspectos donde se encontraron los movimientos fue el pago de pensiones a adultos mayores, por un monto de 992 millones 680 mil 415 pesos. La tercera entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, registró que el Banco del Bienestar giró pagos por un monto de 983 millones 663 mil 600 pesos a 77 mil 117 adultos mayores de todo México que no se pueden comprobar con alguna evidencia de documento o normativa debido a que todos, supuestamente, carecen de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

En el caso de otros 511 beneficiarios les fue duplicada la pensión por un monto de un millón 836 pesos. Y otro monto por 6 millones 308 mil 700 pesos no se tiene una evidencia que acredite de dónde procede el concepto “Pago de Marcha”, el cual corresponde a 4 mil 948 beneficiarios.

La ASF también reveló que se hizo entrega de 872 mil pesos a 234 personas que aparecían como beneficiarias pero en realidad fallecieron entre 1977 y 2018, motivo por el que no tiene sentido su inscripción en el padrón de beneficiarios pagado del ejercicio de 2019.

El organismo dio a conocer que existen más de 263 millones de pesos pendientes de aclarar en la operación del programa del Gobierno Federal, Jóvenes Construyendo el Futuro.

La ASF apuntó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a cargo de la Secretaría del Bienestar, reportó la entrega de los recursos de la beca a 72 titulares de las familias beneficiarias pese a que fallecieron antes y el monto asciende 115 mil 200 pesos.

(Con información de Infobae.Com)