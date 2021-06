Anuncia AMLO otra “sección” de la mañanera: Quién es quién en las noticias falsas

GMx

Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de este miércoles, que en poco tiempo podría poner en marcha un “Quién es quién” en las noticias falsas, como otra “sección” de su mañanera.

Negó así, un Tuit, en el que se acusaba que uno de sus hijos compraría al equipo del Cruz Azul, lo cual fue desmentido.

También se rehusó a aceptar la información que indica que en Sonora seis personas que ya habían recibido sus dosis completas anti COVID19, enfermaron y murieron por la pandemia.

La información indicaba que uno de los hijos de AMLO, Grupo Salinas y Tv Azteca, adquirirían a La Máquina celeste, hoy campeona del futbol mexicano.

“Yo les he dicho aquí que tengo como filosofía el que no debe ningún ser humano ninguna persona ser esclavo del dinero.

No puede ser eso la ambición principal y que cuando me toca dar un consejo a alguien que quiero mucho, ya sea alguien de mi familia, mis hijos, amigos, el consejo que doy es que no se dejen envolver por lo material”, afirmó el mandatario.

El análisis se realizará una vez por semana, agregó durante su conferencia en la que también anunció que este jueves comenzará a recibir a los gobernadores electos.

“Cuando digo fifí estoy hablando de un sector muy arriba, no se vayan a creer fifí todos”, afirmó, provocando risas entre los presentes.