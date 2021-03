Anuncia AMLO plan para “cuidar las espaldas” a más de 20 mil candidatos

GMx

El Gobierno de México, mediante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció un plan para brindar protección a más de 20 mil candidatas y candidatos a distintos cargos de elección el próximo seis de junio.

“Que no los amenacen que no los agredan, intimiden, obliguen a declinar por amenazas o intereses; por todo esto que se presenta en tiempos electorales (…) Que se garantice la libertad de todos y sean los ciudadanos que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco”, expresó AMLO en la mañanera.

La titular de Seguridad detalló que la Estrategia de Protección en Contexto Electoral se coordinará junto a las y los gobernadores de estado; en tanto, el mandatario mexicano recomendó incluir la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco (…) Esto nos ha llevado a lo que el señor presidente ha llamado un partido que intenta competir, que es el partido del crimen. (…) Por eso se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección”, mencionó la funcionaria, quien aceptó que en algunas regiones la delincuencia organizada impone o intenta imponer candidatos.

Dijo que se llevarán a cabo mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los partidos políticos, las Fiscalías estatales y las autoridades locales en donde se determinarán alertas que ayuden a detectar a futuros postulantes con estas características.

Posteriormente, se solicitará a las y los gobernadores la aplicación de este plan dentro de sus entidades con mayor énfasis a las personas que ya fueron amenazadas, a quienes se les brindará atención, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección.

Se incrementarán los elementos de las Fuerzas de Seguridad para las entidades federativas y los municipios de alto riesgo; se prestará mayor atención a candidatos a presidentes municipales, especialmente, en zonas con influencia del crimen organizado.

“Sabemos que el nivel de gobierno más vulnerable es el municipal, más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco. Por ello, es necesario actuar con una guía clara.”, precisó Rosa Icela.

A raíz del diálogo con estas dependencias y figuras de autoridad, se instaurarán protocolos territoriales especializados con base en el nivel de violencia política, incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral en cada región.

De acuerdo con datos proporcionados por la SSPC, de septiembre del 2020 a febrero del 2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidios. Para el proceso electoral 2021, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reportó al menos 15 incidentes de violencia política: 11 homicidios, 2 agresiones, 1 secuestro y 1 extorsión.

Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Baja California y Jalisco son las entidades con mayor violencia política. Por su lado, en Morelos, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor posibilidad que aspirantes sean cooptados por el crimen organizado.

(Con información de Infobae.Com)