Aplican medidas sanitarias estrictas en Senado, tras casos de COVID y un deceso

GMx

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informó que se harán más estrictas las medidas de prevención sanitaria para garantizar la protección de las y los senadores, así como de todo el personal de apoyo y evitar posibles contagios por Covid-19.

Después de realizarse la prueba PCR para detectar la Covid-19, el coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara Alta informó que no se permitirá el acceso a las Sesiones a quien no cuente con su certificado negativo actualizado, no habrá asesores y sólo estarán en el Pleno la mitad de las y los legisladores, el resto estará en sus oficinas.

Son medidas sanitarias, se van a profundizar y les hago un llamado a las senadoras y senadoras, así como a trabajadoras y trabajadores que estuvieron en la Sesión pasada a que se apliquen el examen para evitar cualquier problema de salud, apuntó el legislador, tras al menos cuatro casos confirmados entre legisladores y el deceso de un senador de Tlaxcala.

Recordó que, por cuarta semana, se aplican pruebas PCR con hisopos para detectar la Covid-19 a todo el personal que acude a las instalaciones del Senado; además, informó que él lleva seis semanas consecutivas aplicándose dicha prueba.

Señaló que hoy, de nueva cuenta, todas y todos los trabajadores, así como senadoras y senadores se estarán haciendo la prueba a través de cuatro módulos instalados en el recinto legislativo. Los primeros resultados, explicó, llegarán a las 12 de la noche, y los resultados de legisladoras y legisladores se tendrán hasta mañana.

Ante esta situación, el senador detalló que la Jucopo acordó recorrer la Sesión del martes para el miércoles, esto con el objetivo de contar con los resultados de las pruebas. “Se va a seguir trabajando, tendremos Sesión el miércoles, el jueves y, si es necesario, el viernes”.

“Vamos a seguir trabajando, como actividad esencial no podemos dejar de funcionar”, puntualizó Monreal Ávila.

El legislador indicó que los contagios de senadoras y senadores que se han presentado en los últimos días se registraron antes de la Sesión del miércoles pasado; no sabemos nada de consecuencias mayores después de haber sesionado, puntualizó.