Aprueba el Senado reforma del Poder Judicial; no a la corrupción y al nepotismo, dicen

Con 83 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Senado aprobó, en lo general y los artículos no reservados, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la transformación del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Entre los ejes principales de la propuesta está consolidar la carrera judicial para todas las categorías, a las que se accederá mediante concurso de oposición, además de limitar la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados. Se reforzarán las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo.

También, establece políticas que orientan las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripción, readscripción, reincorporación y ratificación de Juzgadores.

Se impulsará la capacitación y profesionalización de personal a través de la creación de la Escuela Judicial, cuya responsabilidad resultará velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Además, se busca el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.

Se establecerán Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de Circuito, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción; así como todos los conflictos competenciales que se suscitan en el país entre órganos jurisdiccionales.

Los Tribunales Unitarios de Circuito se convertirán en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.

Asimismo, se modifica el Sistema de Jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genera enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.

El senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que se trata de una reforma importante, de una gran trascendencia y de largo alcance, la cual contribuirá al fortalecimiento del Poder Judicial, de la impartición de justicia y de la conformación de una sociedad mucho más justa.

La justicia en nuestro país es una de las principales asignaturas pendientes en la agenda gubernamental, apuntó, por lo que es necesario que el trabajo de los tres Poderes de la Unión para integrar y consolidar un sistema robusto que atienda y resuelva está justificada demanda de justicia que la ciudadanía plantea.

Después de exponer el contenido de la reforma y destacar su trascendencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, llamó a revisar con puntualidad el dictamen y no acudir a extremos dogmáticos, “que luego pueden resultar en un camino sin retorno”.

Afirmó que no se socava el federalismo ni se imprime una complicidad o exceso en las facultades del Presidente de la Corte y cuestionó: “en dónde está el empoderamiento y el desequilibrio de Poderes en estas disposiciones”.

Precisó que se trata de una primera etapa de reformas, donde sólo se toca el ejercicio al interior del Poder Judicial. Por ello, consideró que no debe quedar en el espacio únicamente descalificaciones sobre la falta de equilibrios en los Poderes o que está todo perdido. “Yo no creo eso”.

Anunció que la siguiente etapa de reformas será en enero y se deberá hacer una revisión puntual de las modificaciones. Reconoció que este dictamen no es integral y que no dejó satisfechos a todos en el Legislativo.

Quedan intactas las redes institucionales de corrupción y de complicidad, además de los sueldos y salarios de magistrados y ministros; sin embargo, por el momento es un avance importante, no el suficiente, pero sí el inicio de un proceso de transformación en el Poder Judicial, expresó.

Al presentar un voto particular, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que el juez corrupto es el menos preparado, por ello propuso la creación de una escuela judicial autónoma constitucional, esto con el objetivo de formar juzgadores que ingresen a la carrera por su mérito y no por nepotismo.

Estamos dejando pasar una oportunidad para poner un verdadero régimen de designación de jueces transparente y meritocrático, sentenció.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado aseguró que esta reforma contiene elementos peligrosos para el futuro del país, pues, secuestra al Poder Judicial, debilita al federalismo, concentra el poder y no aporta herramientas reales de acceso a la justicia. Consideró que se perdió la oportunidad de discutir un cambio de gran calado, y advirtió a las bancadas del PAN y el PRI que, de no rectificar su posición, estarán disolviendo el bloque de contención.

El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, señaló que la reforma que se plantea es intrascendente y negativa ante un sistema de justicia que se encuentra colapsado. No hace nada para cambiar esa realidad, expresó, y con este producto legislativo, se pierde una gran oportunidad para hacer algo positivo que permita cambiar la situación del país.

José Ramón Enríquez Herrera, senador de Morena, dijo que la propuesta representa una reforma de altura, ya que está encaminada a consolidar un auténtico Estado de derecho y una justicia plena, que permita recuperar la confianza de la ciudadanía. “Esta es una de las principales asignaturas pendientes y por ello se necesita la articulación de todos los Poderes de la Unión”.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, dijo que esta reforma no consolida al Poder Judicial de la Federación, por el contrario, daña un principio básico de colegialidad, además, debilita el Pacto Federal. Aseguró que se omitieron recomendaciones del relator de las Naciones Unidas en la materia, y faltaron Parlamentos Abiertos para conocer la postura de jueces y magistrados.

Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Raúl Bolaños- Cacho Cué afirmó que, con la propuesta, se avanzará en el rediseño el Poder Judicial, consolida a la SCJN, beneficiará la profesionalización de a los defensores del pueblo y dotará de mecanismos más estrictos para acceder para garantizar el acceso a la justicia.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, al indicar que el PRD votará a favor, señaló que no es la Reforma que todos quisieran, ya que no abarca todo, sin embargo, dijo que a su parecer sí hay cosas destacables en las que se está avanzando. “Estamos dando un paso en la paridad en ciertas áreas que no son de soslayarse”, agregó.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo aseguró que este dictamen tiene muchas cosas positivas y otras que se deben mejorar. Dijo que es indiscutible que la impartición de justicia en México no es lo que todos deseamos, por ello, aseveró que el Partido del Trabajo insistirá en nuevos cambios, presentando nuevas propuestas y pronunciándose a favor de cualquier reforma que contribuya a democratizar el acceso a la justicia.

Tras señalar que hubo acuerdos para avanzar en la reforma del Poder Judicial, Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, dijo que no se logró una modificación integral. No obstante, detalló, diversos temas pendientes para fortalecer la acción jurisdiccional se discutirán en las leyes secundarias. Agregó que es necesaria una reforma que realmente trascienda en la modernización e independencia del Poder Judicial, que consolide una justicia más expedita.