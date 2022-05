Asegura López Obrador que ‘no me quita nada saludar a la mamá de Joaquín Guzmán’

«A mí no me quita nada saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera» sentenció el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Al defender una vez más el hecho sucedido en marzo del 2020 durante una de sus giras por el interior del país cuando caminó hasta donde se encontraba la anciana Consuelo Loera para estrechar su mano mientras ella estaba abordo de una lujosa camioneta, el presidente aseguró que tiene la conciencia tranquila y que es necesario desterrar el pensamiento del ‘ojo por ojo y diente por diente’.

¿Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana? (…) Es un acto público. Imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loer ay me puede ir mal en mi imagen. ¿Qué va a decir cualquiera de estos personajes? (…) Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia, me bajé y fui donde estaba ella a saludarla y ya, y ¿qué se me quita, qué pierdo? Nada, nada, nada» consideró en su defensa el Presidente.

Agregó que una cosa son los hijos y otra cosa la conducta de los padres y madres.

Además, también una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas. ¿Por qué generalizar?», comentó a los medios de comunicación.

Finalmente, dijo que hoy la política contra la inseguridad y la violencia en el país es distinta, tal y como se demostró cuando se optó por dejar libre al hijo de Guzmán Loera, Ovidio Guzmán para evitar una masacre en el 2019.

Por: Excélsior