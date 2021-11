Así se jugará el repechaje de la UEFA rumbo a Qatar 2022

Se dio a conocer la manera en que se jugará el repechaje de la UEFA rumbo al Mundial de Qatar 2022, en donde únicamente está disponibles tres boletos para la justa.

El sorteo llevado a cabo por la FIFA reveló que los principales duelos de semifinales serán Italia ante Macedonia del Norte y Portugal contra Turquía, donde los ganadores de esta llave se verán las caras en el duelo final el día 29 de marzo por un cupo para el Mundial.

Así se jugarán las semifinales el próximo 24 de marzo:

Escocia vs Ucrania

Gales vs Austria

Rusia vs Polonia

Suecia vs República Checa

Italia vs Macedonia del Norte

Portugal vs Turquía

Los duelos finales se jugarán el 29 de marzo de la siguiente manera:

Ganador 2 (Gales-Austria) – Ganador 1 (Escocia-Ucrania)

Ganador 3 (Rusia-Polonia) – Ganador 4 (Suecia-República Checa)

Ganador 6 (Portugal-Turquía) – Ganador 5 (Italia-Macedonia)

Tras la fase de clasificación aseguraron su presencia en Qatar Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos, en representación de la UEFA.

La selección anfitriona, junto a Brasil y Argentina, también han garantizado su participación en la competición, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre del año que viene.

Con información de López-Dóriga Digital