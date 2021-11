Así se jugarán los cuartos de final del Apertura 2021

Este domingo se definieron los cuartos de final para la liguilla del Torneo Apertura 2021.

Este domingo, Pumas derrotó a Toluca y los Rayados de Monterrey superaron a Cruz Azul en los partidos de repechaje.

El sábado, la franja del Puebla sorprendió a las Chivas rayadas del guadalajara, quienes fueron eliminados en tanda de penales.

Por su parte, Santos Laguna enfrentará a los Tigres, luego de eliminar al Atletico San Luis.

De esta manera, así se jugarán los cuartos de final de la liguilla:

América vs Pumas

Atlas vs Rayados

León vs Puebla

Tigres vs Santos

Los horarios y días serán dados a conocer por la Liga en las próximos días.