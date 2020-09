Asume Javier May como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar

GMx

Ciudad de México.- Este miércoles, Javier May Rodríguez rindió protesta como secretario de Bienestar, en sustitución de María Luisa Albores González, quien encabezará la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo.

Tras el anuncio hecho por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el nuevo titular de Bienestar, May Rodríguez, agradeció a su antecesora y se comprometió a seguir trabajando con honestidad en la tarea de coordinar los esfuerzos por los adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, madres y padres trabajadores, así como de niñas y niños.

“Poder servir en este país a los que menos tienen es un honor, poder ayudar y dar voz a los que nunca se atendieron. Hoy tenemos una gran oportunidad”, dijo.

El secretario de Bienestar explicó que durante su gestión como subsecretario construyó junto a su predecesora la tarea de coordinar el programa Sembrando Vida en los territorios más apartados y en los ejidos olvidados, tarea que dijo, continuará ahora con todos los programas que opera la Secretaría a su cargo como son: las pensiones para el bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad, así como el apoyo a las madres y padres trabajadores.

“Lo haré con el alto honor de más responsabilidad, siempre con la honestidad de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Por su parte, Albores González dijo que el orgullo de este país es su gente y su cultura y que sigue creyendo que al centro deben estar las comunidades y los pueblos indígenas. El nuevo encargo, añadió, “empata muy bien con el actual momento de la Cuarta Transformación”.

QUIÉN ES JAVIER MAY

Del 19 de diciembre de 2019 al 2 de septiembre de 2020, May Rodríguez se desempeñó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar donde se encargó de implementar y dirigir el Programa Sembrando Vida, prioritario para el Gobierno de México.

Coordinó el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social (PES) de la frontera Sur, implementado como respuesta de la emergencia social y migratoria de la zona sureste del país.

Ha desempeñado diversos cargos de elección popular, entre ellos, diputado Local en la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco y senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión.