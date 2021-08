Atención, jóvenes de 18 años en adelante, inicia este miércoles vacunación en Tuxtla y Tapachula: REC

GMx

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció que este miércoles 11 de agosto inicia la vacunación anti COVID-19 para las y los jóvenes de 18 años en adelante en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, por lo que hizo un llamado a este sector poblacional a ubicar los módulos para que acudan a recibir el biológico, a fin de protegerse ante esta enfermedad.

“Van a estar abiertos los centros de vacunación para atender a la juventud y también para que quienes se quedaron rezagados, de cualquier edad, acudan a que las y los profesionales de la salud les apliquen este medicamento tan importante”, apuntó el mandatario en el marco de la Mesa de Seguridad.

Asimismo, Escandón Cadenas manifestó su agradecimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y diferentes instancias federales, está atendiendo de manera puntual, responsable y humana las necesidades de salud del pueblo de Chiapas ante esta emergencia sanitaria.

Destacó que Chiapas ha demostrado ser un pueblo resiliente, que se cuida y está atento de las recomendaciones preventivas de esta enfermedad, lo que aunado a la labor profesional y comprometida del personal de salud, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas casa por casa, ha permitido que la entidad sea la única del país en mantenerse en color verde del Semáforo Epidemiológico.

El gobernador sostuvo que aunque el estado continúa con buenos resultados en el control y combate al COVID-19, el riesgo de contagio se mantiene latente, sobre todo con la presencia de la variante Delta, una cepa que es 8 o 10 veces más contagiosa, por lo que pidió no bajar la guardia y seguir con las medidas como el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar el cubrebocas y extremar precauciones al asistir a lugares con espacios reducidos.

Tras destacar el trabajo y respaldo de IMSS a la entidad, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, subrayó que esta semana será un parteaguas en el tema de vacunación, sobre todo en los lugares donde el COVID-19 ha sido más agresivo; aseveró que Chiapas va bien en el control de pandemia, no obstante, pidió a las y los chiapanecos seguir cuidándose.

El titular de la Oficina de Representación del IMSS en la entidad, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, refirió que a la fecha se ha alcanzado una cobertura estatal del 37.02 por ciento, con un promedio de 22 mil 467 vacunas por día, al tiempo de detallar que este domingo se aplicaron 15 mil 725 dosis, una cifra alta pese a ser fin de semana. Asimismo, reconoció el apoyo de las instituciones estatales, ayuntamientos y sociedad civil que se han sumado para que esta estrategia avance de manera óptima, como un solo equipo.

La vacunación de personas mayores de 18 años que iniciará este miércoles se realizará en cuatro macrocentros en Tuxtla Gutiérrez (Caña Hueca, Panchón Contreras, Universidad Autónoma de Chiapas y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) y dos macrocentros en Tapachula (Teatro de la Ciudad y Centro de Convivencia). Se llevará a cabo del 11 al 16 de agosto, en horario de 08:00 a 17:00 horas.

Tras la llegada de 159 mil 100 dosis este lunes a Chiapas, se informó que 120 mil se destinarán a la primera dosis de las y los jóvenes y 39 mil 100 para segundas dosis. Es importante que las personas acudan a los módulos con el formato de registro impreso y una identificación oficial (INE o CURP) para agilizar el proceso.