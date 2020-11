Aumentó a 100 el número de muertos por el deslave en Alta Verapaz, Guatemala

GMx

Las fuertes lluvias por la tormenta Eta provocaron una avalancha que sepultó a la mitad de una aldea en Guatemala, con un saldo de al menos 100 muertos y decenas de desaparecidos, confirmaron autoridades.

El deslizamiento de lodo y piedras que enterró 150 casas ocurrió el jueves en el caserío Quejá, en la región central Alta Verapaz.

«En este momento calculamos que, entre fallecidos y desaparecidos, las cifras no oficiales nos arrojan más o menos 150», dijo el presidente del país, Alejandro Giammattei, tras el paso de la tormenta que también dejó daños en Nicaragua, Honduras y México.

«No los tenemos totalmente confirmados», expresó, aunque antes un vocero del Ejército había dicho que al menos 100 personas habrían perdido la vida por el deslave.

Las fotos del deslizamiento de tierra de Quejá mostraron una extensa franja de lodo desprendida de una ladera, en tanto que un video compartido por el Ejército mostraba a soldados que tenían que arrastrarse por el barro con la ayuda de una cuerda guía para avanzar hacia el caserío.

«Tenemos muchísima gente atrapada (a la) que no hemos podido llegar. No hemos podido llegar por lancha porque las corrientes son muy fuertes, no logramos llegar por aire porque hasta el momento sólo tenemos un helicóptero para tratar de llegar a las personas que están en techos de las casas», agregó Giammattei.

(Con información de Milenio.Com)