Avanza en el Senado la idea de crear un Instituto Mexicano del Cannabis

En reunión extraordinaria, las Comisiones Unidas de Justicia; Salud; y Estudios Legislativos, Segunda, discutieron y aprobaron, en lo general, el proyecto de dictamen en materia de regulación del cannabis.

Las comisiones se declararon en reunión permanente para seguir trabajando, recibiendo y revisando las propuestas de reservas al dictamen y reanudar el debate en lo particular en una nueva reunión. La fecha de ésta se decidirá en los próximos días.

La Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, tuvo ocho votos a favor del dictamen, dos en contra y dos abstenciones; la de Salud, 10 a favor, tres en contra y tres abstenciones; y la de Justicia, ocho a favor, dos en contra y tres abstenciones.

El proyecto de dictamen plantea reformas y adiciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Además, propone la expedición de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, la cual tiene la finalidad de establecer las normas generales por las que se regirá el uso de dicha planta.

Con el objetivo de regular el uso y control, la Ley establece la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Ramón Menchaca Salazar, aseguró que la aprobación en lo general de este dictamen es un parteaguas en la historia de nuestro país. Se dijo convencido de que arrebatar al crimen organizado esta actividad, le permitirá a nuestro país transitar por un mejor camino.

Al iniciar la discusión, la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, celebró la construcción del dictamen que logra conjuntar las iniciativas presentadas en la materia y las opiniones de todos los sectores de la sociedad vertidas a través de ejercicios de Parlamento Abierto.

El senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, declaró estar en contra de la legalización, esto debido a que no cree que tenga nada de bueno el fácil acceso a las mismas, especialmente para los menores de edad. Aseguró que los índices de violencia no bajarán con la regulación pues el crimen organizado se dedica a múltiples delitos y no sólo a la venta de la marihuana.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que aunque su bancada está a favor de la regulación, no están de acuerdo con la aproximación que plantea el dictamen. “No vemos que un enfoque equilibrado entre la perspectiva de salud, seguridad, derechos humanos y prevención. Esto Podría perfeccionarse aún más”, apuntó.

La senadora Patricia Mercado afirmó que, aunque votarán a favor, en Movimiento Ciudadano ven problemas en este dictamen para realmente hacer un acto de justicia a todos aquellos que han sufrido esta política prohibicionista que, sin duda, son los más pobres.

Por el PAN, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, indicó que tiene una convicción personal de no abrir la puerta a las drogas. “En ninguna de las fracciones del 73 constitucional menciona la regulación de cannabis. El dictamen que tiene un vacío de origen no define de manera correcta las facultades a través del decreto”, destacó.

Al señalar que el PRI ira en abstención, la senadora Nuvia Mayorga Delgado subrayó que con relación al gramaje se está pasando de 5 a 28 gramos, por lo que se debe analizar el porqué del aumento. Para nosotros es un dictamen más comercial que médico, va mucho más allá de lo que en realidad debe ser, asentó.

En la discusión también participaron Margarita Valdez Martínez y Jesusa Rodríguez Ramírez, de Morena; Marco Antonio Gama Basarte, Martha Cecilia Márquez Alvarado y José Erandi Bermúdez Méndez, del PAN; Sylvana Beltrones Sánchez, Claudia Edith Anaya Mota y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Samuel García Sepúlveda y Dante Delgado, de MC; Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM; Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT; y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD.