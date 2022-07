Bateará Va por México reformas a Guardia Nacional y electoral de López Obrador

La alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) no apoyará las iniciativas de reformas político-electoral ni de la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el diputado por panista, Juan Carlos Romero Hicks.

Durante un mensaje a medios, el legislador del PAN sostuvo que no hay condiciones para llevar a cabo una modificación en materia electoral, por lo que la alianza legislativa no apoyaría la “contrarreforma electoral”.

“Lo que podemos anticipar es que hay varios temas en donde no vamos a ir: uno, es la contrarreforma electoral, es un despropósito, quieren minar al árbitro, cambiar las reglas, ponerlas a modo, no hay condiciones para cambiar la legislación electoral en este momento. Por ahora, la mejor reforma es no hacer reforma, y en eso coincidimos en lo esencial”, expresó.

Además acusó a López Obrador de no haber consultado a un sólo organismo público local electoral ni a tribunales electorales, a especialistas o a los mismos partidos políticos.

Romero Hicks afirmó también que ni el presidente ni la alianza de Morena, PT y el Verde Ecologista han escuchado a la oposición sobre sus puntos de vista en torno a la reforma político-electoral.

Aseguró que el papel de la alianza en el Parlamento Abierto sobre la reforma política-electoral será el de escuchar todas las propuestas.

En torno a la reforma para que la Guardia Nacional sea asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional, el panista la calificó como “absurda”.

«Hay que construir seguridad, y hay cinco delitos federales que no se atienden y que explican el 90 por ciento de los homicidios: delincuencia organizada, tráfico de drogas, robo de combustible, tráfico y portación de armas, y robo de autotransporte. Esa es la parte federal, también tenemos que asumir con mucha autocrítica la parte local», manifestó.

Consideró que hasta que haya “propuestas sensibles que se puedan construir de común acuerdo” la conducta de Va por México será diferente.

Por: Excélsior