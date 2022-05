Billy Álvarez reaparece; afirma que contará su versión de los hechos en Cruz Azul

Guillermo Billy Álvarez, expresidente del Cruz Azul y exdirector general de la cooperativa La Cruz Azul, reapareció en un video difundido en redes sociales. El cooperativista se encuentra prófugo de la justicia desde 2020 tras ser acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada por malos manejos en la cementera.

Álvarez Cuevas afirmó que más adelante dará su versión de los hechos por los que se le acusa.

“Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la cooperativa Cruz Azul, sociedad cooperativa limitada”, inició el cooperativista.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca, ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de mis hechos”, expresó en la grabación de dos minutos.

“Toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y en las oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, sino que me siente imposibilitado y ajeno a poder intervenir en una circunstancia que pudiera propiciar el llegar a mejores acuerdos y sobre todo tener una marcha normal operativa de la organización, que durante tantos años ha sido pilar en la industria de la construcción”, agregó en alusión a los recientes conflictos por tomar las instalaciones, el más reciente en la planta de Tula, Hidalgo, que dejó ocho personas muertas.

“En posteriores grabaciones, estaré, de acuerdo al desenvolvimiento de los hechos en cuanto a mi persona, podré estar informadoles oportunamente de cuáles son estas situaciones. Muchas gracias», finalizó Billy Álvarez, quien gravó el video con una pared blanca de fondo y luciendo una camisa de rayas azules.

