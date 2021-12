Busca López Obrador fortalecer América del Norte con ‘Plan México’

Frente al posible dominio económico y comercial de China en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la necesidad de fortalecer la región de América del Norte, lo cual se puede hacer mediante el denominado “Plan México”.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, expuso a autoridades de Estados Unidos y envió notas a funcionarios estadunidenses para conocer esta propuesta económica.

Se le conoce ya como ‘Plan México’ y es integrar más la economía, impulsar el desarrollo industrial en América del Norte, en una primera etapa y en toda América, posteriormente; considerar que se tiene un mercado interno fuerte, una capacidad de consumo mayor a la que se tiene en Asia, por ejemplo”, dijo.

El mandatario destacó que en América hay una gran capacidad de consumo y se tiene la ventaja del “ahorro en flete”, también hay desarrollo tecnológico, recursos naturales y mano de obra joven.

Reiteró que es necesario impulsar el Plan México, pues advirtió que se prevé que para el año 2050 China va a tener el dominio económico-comercial del mundo, lo cual, consideró, no es conveniente.

“Si no se fortalece la economía de América del Norte, en 30 años China va a tener dominio por completo de la economía y del mercado mundial y a nosotros, independientemente de la cuestión económica-comercial no nos conviene ninguna hegemonía de ningún país, porque si no hay equilibrios se van a querer resolver esas disparidades con lo bélico, con el uso de la fuerza”, dijo.

López Obrador que aunado a este plan está la importancia de atender la migración, ya que países como Estados Unidos tienen la necesidad de mano de obra, por lo que la de los migrantes es importante para el desarrollo de las naciones.

“No se puede crecer en un plan de esta naturaleza sin fuerza de trabajo. EU tiene necesidad de fuerza de trabajo, entonces no es estar deteniendo a migrantes, sino ordenar el flujo, hay mecanismos que deben consolidarse como las visas temporales, de acuerdo también con las necesidades de producción, pero es un plan general, no es lo espontáneo, no es dejar todo al mercado, para eso es el Estado y en este caso el que se pueda hacer una planeación conjunta de mediano y largo plazo”, dijo.