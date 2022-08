Buscan voluntarios para prueba final de vacuna ‘Patria’ contra covid-19

La vacuna Patria contra covid-19 que desarrolla el Conacyt está por iniciar su última fase de pruebas con la aplicación del biológico en humanos, y con ello confirmar su eficacia, informó la titular del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla.

La funcionaria explicó en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional que se concluyeron las pruebas de la vacuna en animales y se comprobó que es eficiente y compatible cuando se le mezcla con otras vacunas contra covid-19.

«Se ha pasado las fases preclínicas con éxito, en animales, demostrando seguridad y eficacia, la fase 1 en personas voluntarias que han ayudado a este desarrollo demostrando que es un desarrollo vacunal que protege a humanos. Hemos terminado la fase 2 que demuestra que puede usarse como refuerzo», expuso la titular de Conacyt.

En la tercera fase de desarrollo de Patria se convocará a personas mayores de edad en la Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán que en los últimos cuatro meses no haya recibido previamente una vacuna contra covid-19.

«Que además no tengan antecedentes graves al haber recibido otras vacunas, que no tengan una infección respiratoria sintomática activa, que si tienen enfermedades crónicas estén controladas y no vamos a incluir en esta última fase del desarrollo de Patria a personas embarazadas o en lactancia», comentó Álvarez Buylla.

La tercera fase de estudio concluirá en diciembre de 2022 y una vez que se tengan los resultados se podrá obtener la autorización para su uso de emergencia.

El subsecretario de salud, Hugo López Gatell, explicó que la quinta ola de contagios de covid-19 va en franco declive, con un promedio de 5 mil 942 casos positivos diarios, 12 por ciento de ocupación de camas de hospitalización general, 4 por ciento en camas con ventilador, el 80 por ciento de la población objetivo vacunada y 70 por ciento con vacunas de refuerzo.

