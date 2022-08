Carlos Vela no quiere ‘estorbar’ en Selección Mexicana

Carlos Vela mantiene firme su decisión de no estar en la Selección Mexicana. El delantero de Los Angeles FC prefiere “no estorbar” en el proceso de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Uno en su carrera y en la vida toma decisiones, y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas, que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar cien por ciento en un lado, es mejor no estorbar”, mencionó el atacante en entrevista con Carlos Hermosillo para Telemundo.

Anteriormente, el jugador mexicano le había expresado a Gerardo Martino su decisión de que no fuera llamado al Tricolor.

Vela se enfoca en ser campeón en la MLS.

En el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX, el delantero trazó la victoria de 2-1 al marcar el primer tanto del encuentro al minuto 3’ con un remate de cabeza.

Por: Excélsior