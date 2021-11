Charly López revela que Ingrid Coronado le fue infiel en dos ocasiones

Charly López rompió el silencio sobre su separación de la conductora Ingrid Coronado y reveló cuál fue el origen de los problemas con la también mamá de su hijo.

En entrevista en el programa De Primera Mano, el exgaribaldi aceptó que Ingrid Coronado le fue infiel en dos ocasiones mientras estuvieron casados, una de ellas con un famoso futbolista.

No nada más con él, con otra persona que trabajaba en la televisora y no fue un ejecutivo fue una persona de llevaba las ventas del programa en el que estaba con Fernando del Solar y cuando yo llegué me di cuenta se van de viaje porque salían mucho de viaje y lo vi que saliera con ella lo agarré lo jalé del hombro y le dije a ver brother tú sabes que es casada te le vuelves a acercar y te rompo las piernas.

El exgaribaldi detalló que tras la situación ella le pidió perdón y siguieron con el matrimonio, pero él no la perdonó y por ello terminaron divorciándose.

López agregó que el futbolista ahora es un hombre casado a quien “respeta mucho”, por lo que decidió no revelar su nombre.

Además, el famoso narró que tras su separación con Ingrid iniciaron una sesión de derechos de la casa que ambos habitaban, la cual según un acuerdo se quedaría el cantante, pero antes de poder concluir el trámite, ella cambió de opinión y decidió reclamar la mitad de la propiedad.

El día de mi cumpleaños, en la pandemia, me llega la demanda que tengo que pagar no sé cuánto de renta, no sé cuánto de abogados… Yo dije que era una mala persona y una mala persona es la que abusa de tu confianza”, narró.

Sobre el distanciamiento de su hijo Emiliano, el también actor habló de los problemas económicos que derivaron en el alejamiento, pues cuando se vio en dificultades monetarias su hijo “tomó partido por su mamá”.

El exgariabldi aprovechó para decirle a su hijo que lo ama y que lamentaba mucho que se hubiera involucrado en problemas de sus padres, además le pidió no tomar partido por ninguno de los dos.

Por: Excélsior