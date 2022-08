Chicharito’ Hernández aclara la polémica tras sus videos

Javier ‘Chicharito’ Hernández rompió el silencio luego de los dos polémicos videos que se filtraron esta semana, donde el atacante mexicano se niega primero a firmar una bandera, tirándola al suelo y posteriormente evita tomarse una foto con un niño que buscaba acercarse a él tras el duelo en el que el LA Galaxy cayó frente al FC Dallas.

Decidí no firmar la bandera y después de eso no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó, desafortunadamente la bandera se cayó al piso y ni cuenta me di, estaba yo con las sensaciones de ese partido, no nos había ido muy bien”, comentó ‘Chicharito’ a través de una transmisión en vivo por Instagram.

El delantero del LA Galaxy aclaró que siempre trata de mostrarse amable con la afición que se acerca a él en busca de una fotografía o de un autógrafo, aunque a veces no se encuentre en su mejor momento a nivel personal.

Continuando con su explicación, ‘Chicharito’ dejó claro que el negarle una foto y un autógrafo al niño que se acercó a él fue algo desafortunado, pero también afirmó que ya trabaja en tratar de enmendar esa equivocación.

Es muy desafortunado eso (negarse a darle una foto o un autógrafo al niño), obviamente le pido perdón a él y a su familia. Estoy platicando con la gente del Galaxy a ver si podemos contactarlo, para darle una foto, saludarlo o hasta regalarle una camiseta”, agregó Hernández.

Finalmente, el atacante, recién nombrado capitan del equipo All-Star de la MLS, respondió a los comentarios de sus seguidores, ahí Javier Hernández quiso manifestar que su estado de ánimo no siempre es el mejor, debido a los resultados en el campo o a factores externos, afirmando que por ello puede no reaccionar de la mejor manera, pero siempre será agradecido con el apoyo que le muestran.

Por: Excélsior