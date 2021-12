El intérprete mexicano Christian Nodal se caracterizó para ver ‘Spider-Man: No Way Home’ con su pareja, la cantante Belinda, así lo compartió a través de sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, en la sección de historias, donde Christian Nodal compartió una fotografía disfrazado de Spider-Man, muy a su estilo.

Sin duda ‘Spider-Man: No Way Home’ ha batido Records, desbancando a películas como ‘Avengers: Infinity War’, convirtiéndose en la más exitosa de Estados Unidos.

Al tratarse de una de las cintas más esperadas de Marvel, Christian Nodal no dejó pasar la oportunidad de ir a ver la cinta en compañía de Belinda.

Christian Nodal se caracteriza para ver ‘Spider-Man: No Way Home’ con Belinda

El cantante, quien dejó saber que iría acompañado por Belinda, utilizó una sudadera del personaje y añadió un pasamontañas rojo, un par de guantes y tenis del mismo color.

Christian Nodal no dejó pasar la oportunidad de presumir a sus fans que iría a ver ‘Spider-Man: No Way Home’.

En la descripción de su selfie en el espejo, el novio de Belinda escribió: “Adivinen a dónde voy”.

“La mejor pareja por los siglos de los siglos, amén”, añadió Christian Nodal a la historia, en la que también etiquetó a Belinda.

Por su parte, Belinda prefirió mantener un perfil bajo y no compartió el momento junto a Christian Nodal en sus historias.

Mientras tanto, la pareja continúa trabajando y compartiendo su día a día juntos a través de redes sociales.

Desde que Belinda y Christian Nodal confirmaron su noviazgo en 2020, se les ha visto en todo momento unidos.

Tal como lo han declarado a los medios de comunicación, su vida cambió desde que son pareja.

“Yo siento que sí fue como un antes y un después de mi relación con ‘Beli’”, compartió Christian Nodal recientemente.

La pareja se ha convertido en una de las favoritas de la industria del entretenimiento y el público está a la expectativa de próximamente verlos caminar juntos hacia el altar.

Por: SDP Noticias