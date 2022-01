Churro: La Feria

Sr. López

En la familia materno-toluqueña de este menda, se estaba de acuerdo en que tía Beatriz era santa y tonta, pero más tonta que santa; mire si no: estuvo casada 47 años con tío Ricardo, quien estuvo borracho los mismos 47. Muy viejita y viuda, contó que cuando ya llevaba 40 años de calvario, él le prometió dejar el trago: -Pobre, lo único que me pidió fue paciencia… pero ya ven, se me murió –¡qué santa ni qué ocho cuartos! (la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española, definen “ni qué ocho cuartos” como expresión coloquial que subraya el desacuerdo con algo; y explica que “cuartos” alude a una moneda de cobre en España, cuyo valor era el de cuatro maravedís de vellón… y ahí la dejamos, lo de maravedíes y vellón es más largo).

¿Nunca le ha pasado en el cine que se aguanta toda la proyección de una película, esperando que se componga la trama? Y que cuando sale el anuncio de “Fin”, se levanta de la butaca, enojado y murmurando, “…inche churro”, como veredicto final que justifica la búsqueda inmediata de una compensación sensible, por ejemplo, la ingesta de media docena de tacos de maciza con cuerito, rumiando cosas feas de la mamá del director de la cinta.

Con motivo del fin de año, nuestro Presidente, grabó un video en Palacio Nacional, en el que nos dijo a todos los gallardos tenochcas: “Tengo mucha fe en el porvenir y le deseo a todos los mexicanos que nos vaya bien que haya mucha alegría, mucha felicidad”… no sé usted pero este menda cuando oye a un político hablar de fe, se pone en guardia; “fe en el porvenir”, ¿cómo estarán las cosas como para que el Ejecutivo recurra a una virtud teologal?, ¡chispas! (para no poner una grosería).

Luego el mero último día del año, mediante tuitazo presidencial, nos exhortó a que “Mantengamos inquebrantable la fe en el porvenir”. ¡Híjole!

Y en la mañanera del jueves 30 de diciembre, él mismo acomodó su monólogo diciendo que le “(…) preguntaban sobre los deseos para el año próximo, pues un deseo es que se termine la pandemia (…) Mi otro deseo es que continúe la fortaleza de México que es lo que siempre nos ha salvado de calamidades, la grandeza cultural de México (…) Y lo tercero que deseo, es que haya menos pobres”. Y remató: “(…) no hay que perder la esperanza”. ¡Vaya!

Resumen: tengamos fe, no perdamos la esperanza; primer deseo, que termine la pandemia; segundo, que continúe la grandeza cultural del país; y tercero, que “haya menos pobres”.

Imagine nomás que el cirujano sale del quirófano, a media intervención de un hijo de usted y le dice: -No pierda la esperanza, deseo que siga usted siendo muy culto y que se cure su hijo -¿se alarmaría o no?… a menos que padezca usted del síndrome de tía Beatriz, le aseguro que se le paran los pelos de susto y le corre a la dirección del hospital para que alguien vaya a ver qué está pasando con su crío. Se lo aseguro.

La pandemia no va a terminar sino hasta que termine (sabio el del teclado); así son esas cosas, con una diferencia, por poner un ejemplo, la peste negra en la Edad Media empezó cuando empezó, duró más de 50 años y terminó solita, que no había vacunas ni médicos ni nadie sabía qué la causaba; la inmensa diferencia es que hoy la ciencia sabe exactamente qué hay que atacar y en tiempo récord se desarrollaron las vacunas (y hasta medicamentos para curar a los contagiados). Eso sí podría ser un propósito presidencial: redoblar el combate al Covid, comprometerse a que no habrá un mexicano sin vacuna, que se reforzará a los ya vacunados y se hará una campaña para convencer a los que no quieran vacunarse. Algo concretito, no un simple deseo.

De lo de mantener la fortaleza cultural del país, habría que preguntarle al señor Presidente a qué se refiere, ¿a la cultura objetiva o la subjetiva?, la cultura que conforma el hábitat nacional, con su inmensa variedad de matices y contenidos, o a la cultura de los individuos, ese cultivar a las personas. Y luego, ya aclarado el punto, pedir la relación de la cultura con el superar calamidades. Como que no, pero él sabrá.

Lo que sí llama la atención es que en último lugar se haya referido a que desea que haya menos pobres. Se le está yendo el tiempo; disminuir el número de pobres como deseo cuando en la primera mitad de su periodo aumentó el número de pobres hasta llegar a 55.7 millones de personas, parece lo menos, inapropiado y obligaría a revisar sus programas sociales porque se están repartiendo carretadas de dinero y lejos de bajar, sube la miseria; algo no cuadra… ¿la estrategia… regalar dinero no mitiga la pobreza?… parece que no.

Y tampoco es cosa de creernos que estos programas sociales son la gran novedad. Empezaron desde tiempos de Echeverría, con el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider); siguieron con López Portillo como Coplamar, más Pider y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Luego de De la Madrid, Salinas de Gortari armó Solidaridad al que don Zedillo rebautizó como Progresa (que disminuyó la pobreza el 15.4%, recibió el 69% de la población con la panza pegada al espinazo y la bajó al 53.6%), sí, por mal que caiga el Zedillo es el campeón del asunto. Don Fox también le cambió de nombre, le puso Oportunidades y también disminuyó sensiblemente la pobreza (entregó el país con el 42.9% en pobreza, 10.7% menos de cómo lo recibió); don Calderón mantuvo el nombre y volvió a bajar la pobreza aunque se implantaron nuevas mediciones que permiten dudar si así fue; con Peña Nieto sí bajó, poquito, pero bajó. Y en lo que va de este sexenio ha aumentado, por la pandemia y porque el gobierno se negó a apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas, por lo que sea, pero recibió el país con 55.3 millones de pobres y ya andamos en 55.7 millones después de cataratas de dinero en los programas sociales, orgullo presidencial. Algo anda mal.

¡Ay, Presidente!, si según usted ¡primero los pobres!, en sus deseos los puso al último. No, no nos está gustando como va su sexenio de película… parece churro.