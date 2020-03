¡Cierren las puertas!: La Feria

SR. LÓPEZ

Tío Tavo (Octavio, del lado autleco-paterno), ya sesentón, tuvo los pantalones (o cinismo), de juntar en un restaurante muy elegante de Guadalajara, a tres señoras que entre ellas no se conocían, para anunciarles que las tres eran sus esposas. Ominoso silencio de asombro. Acto seguido, el tío les entregó las escrituras de la casa que habitaba cada una y les recomendó no averiguar cuál era la primera (de cada una tenía Acta Civil y religiosa de matrimonio); se comprometió a seguir manteniéndolas y a heredar proporcionalmente a todos los hijos (sumaban 17). Les dijo que solo quería dejar de inventar excusas, tener tranquilidad, pasar dos noches por semana con cada una y ‘descansar’ los domingos. Muy fresco se despidió y les encargó le hicieran saber qué días de la semana iría con cada una; las dejó adelantito de atónitas. Lo único que no pensó tío Tavo es que esas tres señoras se iban a hacer amigas, muy amigas y que entre las tres, antes de que estirara la pata, lo iban a dejar en la calle, como lo dejaron. No es bueno confiar de más. Rigurosamente cierto.

La marcha de mujeres de este domingo no fue contra el gobierno ni contra nuestro Presidente, salvo expresiones aisladas y extremistas, sí, pero con justas razones para su ira.

Es el Presidente quien interpreta esta protesta masiva como agresión a su persona o inicio de intentona de golpe de Estado de los ‘conservadores’ (?); mala maniobra de manipulación, le pueden tomar la palabra.

Es lo de menos la cifra oficial de marchistas (80 mil mujeres), fueron más… y sigue siendo lo de menos. A la fecha no se ha contado el número de parisinos que fueron a Versalles a protestar por hambre, no es importante, masa es masa y razón es razón.

Ante movimientos masivos organizados o espontáneos, lo único que no se puede hacer es responder estupideces, frivolidades. Traducen mal que María Antonieta cuando preguntó azorada a qué obedecía la protesta y le explicaron que la gente pedía pan, dijo ‘que coman pastelillos’: -“Qu’ils mangent de la brioche” –dicen que dijo (pan dulce, no pastelillos), pero, igual, la distinguida esposa de Luis XVI fue guillotinada el 16 de octubre de 1793, a los 37 de edad.

Ahora sin guillotina, lo que no se puede decir es que no les pinten las paredes, ‘darles permiso’ de protestar, concederles que tienen motivos y prevenirlas de no ser manipuladas por ‘conservadores’ que lo que realmente quieren es oponerse a la 4T, mantener los privilegios y el régimen de corrupción. ¿De verdad eso oye nuestro Presidente en el clamor de tantos miles de mujeres?…o sea: no se hará nada por atender sus reclamos pues estos embozan un risible deseo de derrocarlo, una ansia inconfesada de los ‘conservadores’ de preservar privilegios y corrupción (del que él, bondadoso que es, las alerta).

Simplificar a este extremo es una torpe manera de ignorar lo que reclaman tantas o una manera insolente de mostrar desprecio por causas tan justas.

Falta a nuestro Presidente darse por enterado que esos que forman su “intelligentsia​” de respetable calibre, compuesta por unos cuantos nacionales y extranjeros, muy inteligentes y preparados filósofos y políticos, jilgueros aparte, tampoco está muy satisfecha con la Cuarta Transformación que en lo económico no ha transformado nada, sosteniendo los pilares del libre mercado y esforzándose por mantener de buenas al tío Sam; tampoco están muy contentos por lo poco conseguido en lo social, con programas que no acaban de funcionar (y encubren una corrupción de proporciones bíblicas, esa sí); porque el sustancioso aumento al salario mínimo beneficia a los muy pocos que lo percibían (y se les esfumará inflación mediante); y menos por lo obsequioso que es con los antes denostados integrantes de la mafia del poder, a los que regaló una no solicitada amnistía, para acabar pidiendo a algunos de sus más conspicuos integrantes que compren su cachito de la rifa del avión (sin avión), por favor, por favorcito.

Así, nuestro Moisés de Macuspana (Presidente estilo los Xochimilcas), lejos de conducir el país a la Tierra Prometida, lo lleva al inexistente País de las Maravillas, después de caer en el agujero que él mismo cavó: la mendacidad hija de su costumbre de mentir, de su discurso compuesto por un 24% de falsedades, un 36% de afirmaciones engañosas y un 40% de verdades (conteo de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, realizado por Verificado, Deyra Guerrero), porcentaje de verdades insuficiente para sostener la inmodesta imagen que él quiere proyectar como reencarnación mejorada de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas, que si también fueron mentirosos, no se les notaba, primera virtud del que engaña: que no lo cachen (al menos en vida).

Y ayer, hubo paro nacional de mujeres. Es inútil el recuento por ser imposible probarlo. Pero el país se cimbró y si las damas lo deciden, con poco más de organización en 2021, 2022 y 2024, pueden ser si les pega la gana, el factor decisivo del destino nacional: no estaría nada mal.

El Presidente confía de más en el poder de engaño de su destilado de babas y abre frentes con grupos opuestos a los que pretende tomar el pelo dándoles la razón a cada uno por su lado: con el Magisterio, que no se traga una; con los empresarios e inversionistas; con las grandes centrales sindicales y hoy, con quienes forman el 51% del electorado: las mujeres. Tanta decepción no sería grave si no se tratara de desengaño.

El régimen del PRI duró lo que duró porque a pesar de los pesares daba resultados y cuando dejó de darlos, le regalaron un sexenio de gracia (el de Peña Nieto).

Ahora para las elecciones y referéndum por venir, la realidad es aplastante: el INE da por bueno el siguiente registro de militantes efectivos de cada partido, al 18 de febrero de 2020: PRI, 6’546,560; PRD, 5’030,034; PT, 508,210; MC, 466,197; PAN, 376,988; Morena, 317,595 y PVEM, 304,311. Faltan los partidos que logren su registro.

Morena, el gallo campeón, sí, pero escuálido y tribal… ¡cierren las puertas!