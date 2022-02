Cinco propuestas para recibir el “Premio Biblos al Mérito 2022”

GMx

En su primera sesión de trabajo, el Consejo Directivo del Premio Biblos al Mérito 2022, que encabeza Alejandro Kuri Pheres, se informó que ya se presentaron cinco propuestas a recibir el galardón que otorga la comunicad libanesa mexicana a lo más destacado en diversas áreas.

En la reunión estuvieron presentes Martha Díaz de Kuri, Carlos Matuk Kanan, Nouhad Mahmoud, Wasim Mobayed Khodr y Alejandro Kuri Pheres, quienes recordaron al Ing. Rafael Mussi Ganem, ex presidente del Premio Biblos y Ex Presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, quien falleció el pasado mes de diciembre y en su honor le brindaron un emotivo minuto de aplausos.

Al hacer uso de la palabra, el Lic. Kuri Pheres dio la bienvenida a los presentes quienes hicieron patente su felicitación por el nombramiento del nuevo presidente del Centro Libanés, Lic. Michel Chamlati Salem, para el año 2022 – 2023.

Asimismo, manifestó a los presentes la necesidad de impulsar nuevas candidaturas dentro de la comunidad científica e intelectual de la colectividad libanesa.

Por su parte Wasim Mobayed manifestó que se está impulsando 4 candidaturas entre las que mencionó los nombres de destacados científicos y otros posibles contendientes. Además, propuso preparar una guía para la presentación de candidatos para facilitar a todos esta tarea en este año y hacia el futuro y mencionó la necesidad de iniciar un archivo en la nube para subir todos expedientes y que desde ahí

puedan ser consultados por los consejeros y por el jurado del Premio Biblos.

Carlos Matuk propuso utilizar uno de los muros del Lobby de Centro Libanes para dedicarla a los ganadores del Premio Biblos con los nombres y los años en que fueron ganadores del galardón. Realizar este proyecto en el presente año sería muy

significativo ya que se festejan 15 años del Premio Biblos y 60 años del Centro Libanés.

Martha Díaz de Kuri propuso citar a los miembros del jurado en la Embajada de Líbano en México para el próximo 9 de marzo y anunciar al ganador el domingo 13 de marzo durante la ceremonia del Día del Emigrante.

CONVOCATORIA Y BASES

La Asociación Premio BIBLOS conjuntamente con el Centro Libanés A.C. y la Embajada de Líbano en México, lanzaron en el 27 de septiembre de 2021 la convocatoria y las bases para el PREMIO BIBLOS 2022 AL MÉRITO, que es el reconocimiento a las significativas contribuciones que los miembros de la comunidad mexicana de ascendencia libanesa han realizado para el bienestar y desarrollo de México y la humanidad en general en las áreas científica, artística y de humanidades.

La Asociación PREMIO BIBLOS invita a la sociedad en general a proponer candidatos mexicanos descendientes de libaneses por vía materna o paterna o libaneses

con residencia permanente en México, como reconocimiento a una trayectoria excepcional en alguna de las siguientes áreas: científica, cultural o humanidades.

Los candidatos al PREMIO BIBLOS 2022 AL MÉRITO deberán ser propuestos al Consejo Directivo de la Asociación Premio BIBLOS por cualquier persona, institución o grupo, siempre que reúnan los requisitos para ser considerado para dicho galardón.

Los ganadores del PREMIO BIBLOS en años anteriores: Dr. Carlos Martínez Assad,

Dra. Rebeca Monroy Nasr, Dra. Josefina Mena Abraham, Dra. Nadima Simón Domínguez, Dr. Luis Felipe Rodríguez Jorge, Dra. Bárbara Jacobs Barquet, Dr. Eduardo Saad Eljure, Dr. Pablo Kuri Morales, Dr. Nabil Mobayed Khodr, y Dr. Antonio Soda Merhy.

BASES PARA PROPONER CANDIDATOS

I.- Los candidatos deberán ser propuestos al Consejo Directivo de la Asociación por cualquier persona, institución o grupo, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1.- Ser mexicano descendiente de libanés por vía materna o paterna, o libanés

con residencia permanente en México.

2.- Tener una trayectoria sobresaliente y de impacto a la sociedad, en las áreas

científica, artística o de humanidades.

3.- Haber sido premiado por alguna institución de prestigio nacional o internacional.

4.- Carta razonada, explicando los méritos por los que se considera a la persona

propuesta candidato (a) al premio indicando la categoría en la que participará.

5.- Currículo Vitae que incluya copia de los documentos que acrediten los reconocimientos que el candidato (a) ha recibido. Todos los documentos deberán entregarse en dos tantos impresos, además de un CD o USB con toda la información en formato PDF.

II.- El Consejo Directivo de la Asociación Premio BIBLOS A.C. verificará la documentación

y entregará al jurado los expedientes de los candidatos que cumplan con los requisitos

antes señalados.

III.- El jurado será designado por el Consejo Directivo de la Asociación Premio BIBLOS,

A.C. y sus integrantes actuarán con independencia del mismo, siendo su fallo inapelable.

IV.- Los asuntos no especificados en la presente convocatoria serán resueltos por el

Consejo Directivo de la Asociación.

V.- Las propuestas podrán ser enviadas a partir de la publicación de la convocatoria y la fecha límite para recibirlas será el 21 de febrero de 2022 y serán entregadas en la Embajada de Líbano, ubicada en Julio Verne No. 8, Col. Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo,

CP. 11560, Ciudad de México, donde se recibirán de las 9:00 a las 14:00 horas, en días hábiles; o bien, en Centro Libanés de la Ciudad de México, situado en Hermes No. 67, Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, CP. 03940, Ciudad de México, de las 9:00 a las 18:00 horas, en días hábiles, a la atención de la señorita Liliana Moreno.

VI.- El premio podrá ser declarado desierto en una o en todas sus categorías.

VII.- El resultado será dado a conocer el segundo domingo de marzo de 2022, en el marco de la celebración del DÍA MUNDIAL DEL EMIGRANTE LIBANÉS y se difundirá por los medios apropiados.

VIII.- El premio consiste en una medalla y un diploma que serán entregados en solemne

ceremonia en Centro Libanés de la Ciudad de México, en la fecha que se dará a conocer

oportunamente.

IX.- Un tanto de los documentos se quedará en poder de Premio BIBLOS como aportación a nuestra biblioteca.